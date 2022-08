Le rôle de Daredevil dans She-Hulk est taquiné par la réalisatrice Kat Coiro

Matt Murdock reviendra au MCU pour la première fois depuis ses débuts dans Spider-Man : No Way Home.

She-Hulk : avocate devrait arriver sur Disney + plus tard ce mois-ci, le 18 août, et ramènera un personnage bien-aimé sous les projecteurs. Charlie Cox a commencé à jouer Matt Murdock, alias Daredevil, en 2015 avec la série Netflix originale du même nom. Il a fait ses débuts au MCU avec Spider-Man : Pas de retour à la maison et reviendra dans l’univers connecté dans la prochaine série, Elle-Hulk.

L’émission est centrée sur Jennifer Walters / She-Hulk (Tatiana Maslany) alors qu’elle défend d’autres super-humains devant le tribunal. Bien sûr, cela lui donne un lien direct avec Matt Murdock, un autre avocat qui va maintenant s’occuper de la réalité de la vie dans l’univers cinématographique Marvel rempli de super-héros. La dernière bande-annonce de l’émission a révélé la présence de Daredevil et un tout nouveau costume pour l’accompagner. Lors d’une interview avec EW, la productrice exécutive et réalisatrice de She-Hulk, Kat Coiro, a partagé son enthousiasme pour le retour de Murdock.

« Puis-je vous dire à quel point j’étais excité quand le public a pu voir ça et que j’ai réalisé que je n’avais plus à garder ce secret ? Oui, Daredevil est dans la série. Je veux dire, comment pouvez-vous avoir une comédie légale et Daredevil n’est pas entré dedans ? Ils se correspondent, c’est ce que je peux dire. Je suis vraiment excité que Daredevil fasse son apparition, parce que je pense qu’il va être un favori de la foule. Mais je ne peux rien vous dire d’autre à ce sujet. La police Marvel est une vraie chose et je ne veux pas être arrêté par eux. «

Les fans partagent l’excitation avec Coiro pour le retour de Daredevil, et nous verrons encore plus le personnage précieux quand il recevra son émission, Daredevil : né de nouveau.

Elle-Hulk change son calendrier de sortie

Studios Marvel

Bien que la série sorte dans moins d’un mois, Marvel Studios modifie le calendrier de sortie pour Elle-Hulk avocat. Le spectacle était initialement prévu pour une première le 17 août, cependant, cette date est repoussée d’un jour au 18. La nouvelle vient via une vidéo YouTube promotionnelle annonçant la date. Cela déplace la sortie vers un jeudi, coïncidant avec les sorties hebdomadaires du jeudi qui suivront.

Elle-Hulk différera des émissions précédentes de Disney + MCU, choisissant de s’éloigner des sorties hebdomadaires du mercredi, préférant une fenêtre du jeudi. Cela pourrait être dû en partie à Mme Marvel ayant une faible audience et le studio voulant essayer quelque chose de nouveau. Nous verrons comment She-Hulk : avocate des foires du côté des cotes d’écoute lors de la première de la série dans trois semaines, le 18 août.