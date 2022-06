Le rôle de Chris Hemsworth qui n’a rien à voir avec Thor

Netflix

Chris Hemsworth est l’un des protagonistes de The Head of the Spider et nous le verrons utiliser ses capacités histrioniques comme jamais auparavant. !! Toutes nos félicitations!!

©IMDBChris Hemsworth

La tête d’araignée se déroule dans un avenir proche, lorsque les condamnés se voient offrir la possibilité de se porter volontaires en tant que sujets médicaux dans l’espoir de raccourcir leurs peines. Puis un prisonnier devient le patient test d’une nouvelle drogue capable de générer des sentiments amoureux et commence à s’interroger sur la réalité de ses émotions. Il est temps de découvrir la vérité !

Dans ce contexte, Chris Hemsworth donne vie à Steve Abnesti, le scientifique propriétaire de l’entreprise qui bénéficiera du médicament issu de la recherche sur les bagnards. Il est convaincu que la tâche menée par son entreprise est de la plus haute importance et qu’en réussissant, ils pourront sauver non pas une mais plusieurs vies grâce au médicament révolutionnaire qu’ils testent.

Chris Hemsworth comme vous ne l’avez jamais vu

Abnesti est charismatique mais il joue aussi les tuiles de ce jeu la limite. Il convainc les condamnés qu’ils sont dans un environnement sûr mais ses sombres intentions se cachent derrière un visage amical et une série de phrases fixes avec lesquelles il donne sûrement confiance aux personnes qui sont sur le point de tout risquer en essayant une drogue de Ses conséquences sur le corps humain sont inconnus.

« Le temps de s’inquiéter du franchissement des lignes est passé il y a quelques lignes »avoue Abnesti dans une partie de l’avancée de La tête d’araignée lorsque les choses ne se passent pas comme prévu et que ces sentiments d’amour et d’acceptation résultant du nouveau médicament finissent par provoquer une situation que le scientifique charismatique n’avait sûrement pas prévu au début de la période de test.

Dans ce film Chris Hemsworth réalise son attrait physique avec une phrase qui est probablement vraie dans sa vie personnelle : « Les belles personnes s’en tirent bien, j’en ai souvent profité »met en lumière le personnage de l’interprète de Thor qu’il a probablement été sélectionné pour certains de ses rôles car en plus d’être un acteur talentueux c’est évidemment un mec séduisant. La tête d’araignée arrive à Netflix le 17 juin.

