Le rôle d’Atterrissage dans American Horror Stories avait le chanteur Noah Cyrus pleurant une « flaque de larmes »

Hier, il a été annoncé que Histoires d’horreur américaines ramènerait des visages familiers pour la finale, y compris Dylan McDermott dans le rôle du Dr Ben Harmon, Jamie Brewer dans celui d’Adelaide Langdon , Mercedes Mason comme Michelle, Nicolas Bechtel comme Rory, Noah Cyrus comme Connie, Adam Hagenbuch comme Dylan, Ashley Martin Carter comme Rowena, Kaia Gerber comme Ruby, Paris Jackson comme Maya, Valerie Loo comme Nicole, Sierra McCormick comme Scarlett, Selena Sloan comme Erin , Tom Lenk en tant que Tim l’agent et Merrin Dungey en tant que Dr Andi Grant. Quelques instants plus tard, Noah Cyrus est allé sur Instagram pour partager un message émotionnel expliquant pourquoi son rôle comptait tant pour elle.

Sous-titré, « je ne peux même pas croire que je regarde mon nom dans cette police. AHS est mon émission préférée depuis que j’ai 12 ans.. j’étais en tournée avec ma sœur et nous étions allongés à l’arrière du bus regarder l’asile et cela m’a immédiatement attiré. tout seul, j’ai commencé à partir de la saison 1 et ainsi de suite et depuis lors, j’ai regardé la série complète plus que n’importe quelle émission, n’importe quel film, et probablement plus que n’importe quelle chanson que j’ai jamais écoutée .. il y a des épisodes que je peux réciter et dire les lignes mot pour mot avec les personnages. J’ai passé mes années de 13 à 17 ans à être en quelque sorte l’enfant qui s’est enfermée dans sa chambre noire parce que le fait d’être dans le monde me faisait me sentir tellement perdue et si peu sûr. »

Noah Lindsey Cyrus a poursuivi: « Ma dysmorphie corporelle et ma dépression ne faisaient que ronger mon âme. C’était tellement douloureux pour un si petit corps. Mais quelque chose dans la série m’a réconforté. ressenti à l’intérieur. ce spectacle a été une énorme putain d’inspiration pour moi ma musique et bien plus encore. mes amis, mes managers, ma famille, mes agents m’ont toujours demandé quand j’ai commencé la musique « et si j’étais acteur ?! » ma SEULE réponse depuis alors (probablement 2015??) A été « SI SON AMERICAN HORROR STORY » – quand j’ai reçu l’appel que j’ai eu cette partie, tout ce que je pouvais faire était de tomber dans une flaque de larmes. Je n’ai vraiment ressenti ce sentiment qu’une autre fois en ma vie. le sentiment de VIVRE réellement VOTRE RÊVE. c’était surréaliste et je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour cette opportunité. cela signifie vraiment le monde entier pour moi. je pense que seule ma mère saura jamais à quel point je suis vraiment excité et comment cela signifie beaucoup pour moi car c’est elle qui a entendu dire à quel point j’aime la série depuis que j’ai 1 an 2 – 21 lmaoooo. chaque personne avec qui j’ai travaillé sur cette émission à la caméra et en dehors était si gentille et si talentueuse et je suis si reconnaissante d’avoir eu cette expérience de travailler avec elles. Je ne peux vraiment pas croire que c’est ma vie en ce moment. ???????????????????????? @ahsfx. »

La finale de la saison aura lieu dans la Murder House où tout a commencé, y compris le bon Dr Harmon et notre douce et salée Adelaide Langdon. Un couple ose passer une nuit dans l’une des maisons hantées les plus infâmes. AHHistoires a également été renouvelé pour une deuxième saison, alors ne vous inquiétez pas. Vous pouvez regarder la finale en streaming demain sur FX sur Hulu.

