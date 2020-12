Le roi Von commémoré sur les crampons des chefs Tajae Sharpe

Tajae Sharpe vient de passer avec un hommage sympa pour King Von.

Lorsque le roi Von est décédé en novembre, beaucoup ont été dévastés par son décès. À l’époque, Von commençait tout juste à trouver son pied dans le rap game et affichait certaines des meilleures histoires de Chicago. Pour beaucoup, sa perte était énorme car cela signifiait que nous ne pourrions pas voir Von atteindre son véritable potentiel. Au cours du dernier mois, l’artiste a reçu de nombreux hommages de la part de divers artistes et athlètes, et bien que son décès ait eu lieu il y a plus d’un mois, il reçoit toujours de nouveaux honneurs uniques. Par exemple, le receveur large des Chiefs de Kansas City, Tajae Sharpe, est récemment allé chez le personnalisateur de crampons Joe Castro, qui a accroché la star avec des crampons qui portent le visage du roi Von. Les crampons ont divers messages liés à Von, et il est clair que l’artiste a pris son temps avec eux. Tout au long de la dernière saison de la NFL, de nombreux joueurs ont rendu hommage à leurs chaussures. Par exemple, Jarvis Landry portait des crampons dédiés à Mac Miller tandis que les crampons de Russell Wilson étaient dédiés à George Floyd et Breonna Taylor. Ce dernier hommage est certainement dope et c’est formidable de voir l’héritage de Von se perpétuer de tant de façons différentes. Hannah Foslien /