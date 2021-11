Le roi Richard emmène Jon Bernthal de Tough Guy à Sweetie-Pie

Lorsque le nom de Jon Bernthal apparaît au générique, dans le passé, vous pouviez généralement compter sur le ton qu’il contribuait au projet. De nos jours, vous pourriez perdre ce pari. Avec son cinéma, Réparation de petits moteurs, décrit comme une comédie dramatique / thriller, vous pouvez voir dans la bande-annonce que le personnage de Bernthal semble avoir les bords plus doux requis pour le film axé sur la famille. Son tour dans le roi Richard, en tant qu’entraîneur de tennis Rick Macci, il dépeint un homme essayant de protéger les sœurs Williams des exigences inlassables de leur père pour assurer leur grandeur.

Le rôle était celui qui Jon Bernthal courtisé avec vigueur, envoyant même une cassette d’audition au réalisateur Reinaldo Marcus Green pour plaider sa cause qu’il était celui qu’ils recherchaient. « C’était cette méditation sur la famille et la paternité », explique Bernthal. « Mes enfants sont le centre absolu de ma vie, et les élever avec discipline et responsabilité et leur enseigner la gentillesse, l’empathie et la rigueur sont toutes des choses que je prends énormément au sérieux. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Warner Bros. décrit le film comme « Basé sur l’histoire vraie qui inspirera le monde, le roi Richard} de Warner Bros. Pictures suit le parcours de Richard Williams, un père déterminé qui a contribué à élever deux des athlètes les plus extraordinairement doués de tous. Will Smith (Ali}, The Pursuit of Happyness}, Bad Boys for Life}, deux fois nominé aux Oscars, incarnera Richard, sous la direction de Reinaldo Marcus Green (Monstres et Hommes}).

« Je pense qu’il y a une sorte de confusion maintenant et une fausse représentation de ce qu’est la masculinité et de la dureté. Souvent, il s’agit d’être la voix la plus forte de la pièce, et cela, pour moi, ne signifie pas nécessairement dur. Je pense que la compassion , l’intellect, l’empathie et la gentillesse sont également d’énormes éléments de base de la masculinité. Rick est tout aussi dur, juste d’une manière différente. Son masque est un masque de joie, et c’est une chose extrêmement puissante et forte. «

Une compétence que Bernthal n’avait pas dans sa boîte à outils était de jouer au tennis, et il y remédierait. « Si vous jouez un soldat, vous devez connaître les armes. Si vous êtes professeur de mathématiques, vous comprenez mieux les concepts », explique Bernthal. « Je devais apprendre le vocabulaire du monde et bien maîtriser le tennis. » Bernthal a pris le taureau par les cornes, apprenant la terminologie et s’entraînant. C’est sa nouvelle passion. « C’est l’un des énormes privilèges de faire cela pour gagner sa vie. Vous pouvez acquérir ces nouvelles compétences », dit-il. « Je n’avais jamais joué auparavant, et maintenant je joue tout le temps. J’adore ça. »

Nous verrons Bernthal faire un pas de plus pour l’adaptation de la série télévisée de Showtime de Gigolo américain, où il incarnera Julian, interprété à l’origine par Richard Gere dans le film de 1980. « Quand vous me voyez avec mes oreilles géantes et mon gros nez, vous pouvez dire que ça va être un peu différent de ça. Regardez, ça me fait peur – et finalement c’est à 100% pourquoi j’ai décidé de marcher vers ce. »

le roi Richard étoiles Will Smith, Aunjanue Ellis (Si Beale Street pouvait parler, téléviseurs Quantico) joue la mère des filles, Oracene ‘Brandi’ Williams, Saniyya Sidney (Chiffres cachés, Clôtures) joue le rôle de Venus Williams, Demi Singleton (télévisions Parrain de Harlem) incarne Serena Williams, avec Tony Goldwyn (le Divergent séries, télé Scandale) en tant qu’entraîneur Paul Cohen et Jon Bernthal (Les nombreux saints de Newark, Ford contre Ferrari) en tant qu’entraîneur Rick Macci. L’ensemble comprend également Andy Bean (TI chapitre deux), Kevin Dunn (le Transformateurs films, HBO Veep) et Craig Tate (Levrette).

Voir le roi Richard dans les salles et en streaming exclusivement sur HBO Max le 19 novembre. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets : Roi Richard, HBO Max