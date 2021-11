Le roi Richard de Will Smith reçoit les éloges de la co-vedette du prince frais Janet Hubert

Il y a déjà un buzz au début des Oscars autour de la performance de Will Smith dans le roi Richard, un biopic suivant Richard Williams, le père et entraîneur des superstars du tennis Venus et Serena Williams. Écrit par Zach Baylin et réalisé par Reinaldo Marcus Green, le film est sorti en salles et sur HBO Max au début du mois. Comme en témoigne son score de 90 % sur Rotten Tomatoes, il s’est avéré être un grand succès auprès des critiques, et son ancienne tante de télévision et Prince frais de Bel-Air la co-star Janet Hubert avait également des choses merveilleuses à dire.

S’adressant à Twitter après avoir regardé le film, la tante Viv originale a publié une vidéo exprimant ses pensées. Dans le tweet, elle a également déclaré : « le roi Richard volé mon cœur, de la même manière que Vénus et Serena l’ont fait sur le court ! Bravo Will et compagnie. Pas depuis Personnages cachés avais-je autant apprécié un film. Je vais devoir vérifier tous vos autres films. A+ un film Feel good. »

Dans la vidéo, Hubert explique qu’il s’agit en fait du tout premier film de Will Smith qu’elle ait jamais vu. Sans entrer dans les détails, elle note que cela est dû à la querelle de plusieurs décennies entre Hubert et Smith après sa sortie de Le Prince de Bel Air. Les deux ont depuis enterré la hache de guerre avec une réunion spéciale sur HBO Max qui a amené Hubert avec le reste de la distribution originale, moins le regretté James Avery. Maintenant que Hubert et Smith sont en bons termes, elle a enfin estimé qu’il était temps de regarder l’un de ses films, à commencer par son dernier long métrage, le roi Richard. Et elle en aimait chaque minute.

« Je ne voulais pas l’admettre, mais je vais l’admettre, mais j’ai vu mon premier film de Will Smith… Ça m’a fait rire, ça m’a fait pleurer, j’étais sur le bord de mon siège. J’étais une de ces filles noires qui adoraient jouer au tennis, et en tant que jeune femme, regarder ces femmes traverser ce qu’elles ont traversé pour arriver là où elles sont. Et si cette histoire est vraiment vraie, quelle famille magnifique et quelle grâce sous le feu vous avez tenu. Will, vous avez fait un excellent travail. Vous étiez un acteur exceptionnel. Vous m’avez fait mal avec vous. Aucune alerte spoil, mais quelle famille incroyable. Quel casting remarquable. Nous avons besoin de ça. Tout ce que je peux dire, c’est bravo . »

De retour dans leur Prince frais de Bel-Air jours, Janet Hubert et Will Smith ne s’entendaient pas très bien, et cela a joué un grand rôle dans la sortie d’Hubert de la série. Elle a été remplacée en tant que tante Vivian par Daphne Maxwell Reid pour le reste de la série. Depuis, ce n’était un secret pour personne que Smith et Hubert n’étaient toujours pas en bons termes, mais au moment de la réunion spéciale sur HBO Max, les deux parties ont estimé qu’il était temps que tout soit de l’eau sous le pont.

Pour ce qui est de le roi Richard, vous pouvez voir le biopic acclamé à l’affiche maintenant dans les salles. Le temps nous dira si Will Smith obtient une nomination aux Oscars, mais une chose est sûre, c’est que Janet Hubert s’efforcera de le faire.





