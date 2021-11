Le roi qui a fini de tourner ses scènes pour Aquaman et le royaume perdu

Neo Ludis Near And Far - Les Royaumes Du Lointain

quatre vagabonds partent a la recherche de la derniere ruine. il sragit drune ville qui, selon la legende, contient un artefact qui donnera a son proprietaire tout ce que son coeur desire. un amour perdu, une redemption, une famille retrouvee - ce sont les espoirs qui alimentent les voyages des vagabonds, mais peuvent-ils surmonter leur propre cupidite et leurs propres demons sur le chemin ?dans near and far, vous pouvez explorer de nombreuses mappemondes differentes a la recherche de la derniere ruine. recrutez des aventuriers, recherchez des tresors et rivalisez avec les autres joueurs pour devenir le voyageur de legende. vous devez collecter nourriture et equipement en ville pour les longs voyages, en veillant a ne pas oublier draffuter vos armes pour combattre les bandits, les statues animees et les robots rouilles ! parfois, au cours de vos voyages, vous rencontrerez quelque chose drunique et un de vos amis lira ce qui vous arrive dans un livre drhistoires, vous laissant le choix de reagir, creant ainsi une nouvelle epopee memorable a chaque fois que vous jouez.contenu : agt; 4 des agt; 4 cartes de chef agt; 1 plateau ville recto verso agt; 4 plateaux individuels agt; 4 animaux de compagnie agt; 18 jetons de quete agt; 21 jetons de nourriture agt; 32 jetons de faction agt; 40 cartes du mode arcade agt; 12 jetons droiseaux agt; 20 pieces de camp en bois agt; 8 marqueurs de reputation agt; 1 pion premier joueur agt; 31 cartes du monde agt; 4 marqueurs de coeur en bois agt; 8 personnages agt; 55 cartes artefact agt; 24 cartes personnages agt; 36 cartes de tresors agt; 12 carte de menace agt; 1 atlas avec 11 regions agt; 1 livre des histoires agt; 1 bloc de feuilles personnages agt; 1 livret de regles