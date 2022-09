Le roi Joffrey a gâché la « Maison du Dragon » qui s’est terminée en 2013

Le roi Joffrey, l’un des méchants les plus mémorables de la série « Game of Thrones » de HBO, est parti depuis longtemps, mais son esprit cruel perdure sous la forme de spoilers.

« House of the Dragon », la dernière incarnation HBO de la série fantastique épique et une préquelle de « Thrones », vient de diffuser son sixième épisode, avec un saut dans le temps majeur. Environ 10 ans après l’épisode précédent, la princesse Rhaenyra Targaryen, l’héritière apparente du roi, et la reine Alicent Hightower, l’épouse du roi Viserys I Targaryen, sont interprétées par des acteurs plus âgés et sont passées d’amis à ennemis à ennemis absolus.

Ceux qui connaissent bien le livre « Fire & Blood » de George RR Martin (ou les nombreux fils de discussion sur Reddit) connaissent déjà le sort des deux membres de la famille royale impliqués dans un pas de deux.

Mais tous ceux qui ont regardé « Game of Thrones » à l’origine aussi connaissait ce qui s’est passé – cela n’aurait peut-être pas été enregistré en 2013, lorsqu’un épisode de la saison trois comprenait ce qui semblait être un détail jetable à l’époque.

Dans la scène clé, Joffrey Baratheon (ou dirons-nous Lannister), joué par Jack Gleeson, révèle ce qui est arrivé à Rhaenyra lors d’une brève leçon d’histoire de Westerosi.

ATTENTION : gros spoilers à venir !

Voici ce qui s’est passé.

Quel est le sort de la princesse Rhaenyra, selon Joffrey ?

Dans l’épisode « Et maintenant, sa montre est terminée », Joffrey donne à sa fiancée, Margaery Tyrell, une visite du sept royal au sein du donjon rouge et raconte son histoire horrible.

À un moment donné, il s’arrête pour montrer à sa fiancée la tombe de feu Rhaenyra. Comme le dit Joffrey (un peu aussi joyeusement), Rhaenyra est assassinée par le dragon de son frère.

Les fans de « Game of Thrones » adoraient détester le roi Joffrey Baratheon, le jeune monarque sadique, joué par l’acteur Jack Gleeson. HBO

« Il l’a mangée pendant que son fils regardait », explique-t-il avec un sourire. « Ce qui reste d’elle est enterré dans les cryptes juste en bas. »

Basé sur l’intrigue de « Fire & Blood », le frère auquel Joffrey fait référence est Aegon II Targaryen, fils d’Alicent et de Viserys I, le père de Rhaenyra – faisant d’Aegon II son demi-frère.

Aegon II est un acteur majeur de la guerre de succession Targaryen appelée la Danse des Dragons. La guerre civile voit Aegon II et Rhaenyra se battre pour le trône de leur père.

Malgré les lèvres lâches de Joffrey, les fans de « House of the Dragon » peuvent être assurés que c’est l’intrigue du palais (Larys Strong, n’importe qui ?), le poignardage dans le dos et, oui, les dragons qui feront du voyage de Rhaenyra tout sauf une routine.