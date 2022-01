Le roi du rire, le procès historique en Italie atteint l’IFFR

in

festival de rotterdam

Le film revient sur un épisode historique du début du XXe siècle à Naples avec l’acteur Eduardo Scarpetta.

Le roi du rire, basé sur un événement historique italien. (Photo: Film Indigo)

Un autre des films qui seront projetés dans le Festival international du film de Rotterdam (IFFR) c’est italien Qui rido io (Le roi du rire), du réalisateur Mario Martone. Il fera partie de la section Harbour, une section où le Mexicain Nuit de feu, de Tatiana Huezo.

Après avoir filmé Le conseil de Rione Sanitá En 2019, Martone revient sur grand écran avec une œuvre qui sauve un passage important de l’histoire du théâtre italien. Il se concentre sur le scandale du premier procès historique en matière de droit d’auteur dans le pays européen au début du XXe siècle.

L’intrigue présente Eduardo Scarpetta (Toni Servillo), un acteur et comédien qui a dominé le box-office pendant la période de boom théâtral à Naples. Dans sa vie privée, cet homme vit un véritable chaos du fait de ses amours et de leurs conséquences : l’apparition d’enfants légitimes et illégitimes.

Scarpetta pense que c’est une bonne idée de parodier la pièce la fille de Lorio, une tragédie écrite par le meilleur poète italien de l’époque, Gabriele D’Annunzio. L’ouverture de la mise en scène est terrible car dramaturges et poètes sifflent et insultent les acteurs pour protester contre ce qu’ils considèrent comme un manque de respect. Cela conduit D’Annunzio à poursuivre Scarpetta et ils vont en procès.

pour ce film, Martone ne voulait pas d’un biopic en tant que tel, ni d’un mélodrame, il a donc eu recours à des passages imaginaires pour façonner une fiction au ton comique. D’une manière ou d’une autre, son intention était de préserver l’humour des livres et des historiens sur Scarpetta.

