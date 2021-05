Le Rock & Roll Hall of Fame répond au manque de métal chez les nouveaux membres

Cette semaine, il a été révélé que les Foo Fighters, Jay-Z et Tina Turner auront des performances spéciales lors de la cérémonie d’intronisation du Rock & Roll Hall of Fame en 2021, qui comprendra également The Go-Go’s, Carole King et Todd. Rundgren. dans la catégorie «interprètes».

Cela a conduit à une série de critiques liées au manque d’artistes de heavy metal parmi la liste des nouveaux membres de ce prestigieux prix musical, une décision qui a finalement été défendue par Greg Harris, PDG de l’organisation.

En plus des artistes mentionnés ci-dessus, la cérémonie de cette année mettra en vedette Charley Patton, Gil Scott-Heron et le groupe de musique électronique Kraftwerk recevant le prix spécial pour «Early Influence». Cependant, le manque de Rage Against The Machine et Iron Maiden parmi les sélections finales après avoir été confirmé parmi les finalistes a une nouvelle fois soulevé la conversation sur le manque de heavy metal lors de la cérémonie.

« C’est assez intéressant, parce que si nous célébrons le métal », a déclaré Harris lors d’une récente conversation avec Audacy Music. «Nous célébrons toutes les formes de rock ‘n’ roll. Nous avons nommé Maiden, Judas Priest a été nominé, nous avons mis Def Leppard », a commenté le manager, assurant qu ‘« un peu plus de 80% des nominés sont finalement inclus ».

«Il s’agit donc vraiment de continuer à les dominer, de continuer à les ajouter aux bulletins de vote et de voir ce que le jury de vote en pense», note Harris, «Ce scrutin comptait 16 artistes. Tout le monde ne peut pas entrer ». Harris a affirmé qu’il y a des groupes incroyables qui méritent d’être nominés et d’être considérés, mais tous ne peuvent pas entrer dans la sélection.

« Donc, cette année, ce sont tous les six, et nous sommes ravis de voir ce que l’année prochaine apportera », a conclu Harris. Cette année, le «Rock & Roll Hall of Fame» avait un organe de vote composé de plus d’un millier d’artistes, d’historiens et de membres de l’industrie de la musique qui ont voté sur le site officiel de l’organisation.