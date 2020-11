Le rocher est trop gros pour sa voiture dans le dernier regard sur l’avis rouge de Netflix

Dwayne « The Rock » Johnson a partagé plusieurs images du prochain film d’action Netflix Avis rouge. En plus des images de la star d’action démontrant le genre de regards fumants qui l’ont rendu si ridiculement célèbre, Johnson a également partagé une histoire hilarante des coulisses qui montre simplement que la vie d’homme marchant sur la montagne est pas toujours facile à vivre.

« Aaaaand devinez qui est trop gros pour tenir dans une autre voiture de sport et maintenant nous devons changer toute la séquence de prise de vue. Pour notre film de braquage de globe-trotter @netflix, RED NOTICE, mon scénariste / réalisateur @rawsonthurber (photo ici au sol mise en place du nouvel angle de caméra) a écrit cette séquence de poursuite INSANE où je monte dans cette Porsche emblématique et je suis le méchant derrière le volant que je suis.Eh bien, après des mois de préparation et des coûts d’achat et d’expédition de cette voiture aux États-Unis – c’est il est temps de répéter la grande séquence de poursuite. «

Donc, il semble que tout ce pressage sur banc ait laissé Johnson incapable de monter dans des voitures de sport. L’acteur et la légende de la WWE ont continué en disant: « Rawson: Hey D, nous allons vous mettre dans la Porsche et je vais aligner le plan. DJ: Allons-y. * DJ tente de monter dans la voiture seulement pour rester coincé parce qu’il est dans le dos est un peu trop large. Rawson: * rit. * DJ continue de lutter pour essayer de se faufiler dans cette Porsche comme une guimauve brune à gros cul qui se fait fourrer dans une fente pour pièces de monnaie. Rawson: Attends, peux-tu entrer? rires. Rawson: Êtes-vous en train de baiser avec moi? DJ: Non. Rawson: Oh mon Dieu. «

« Après environ 15 secondes de silence inconfortable … Rawson, moi et tout l’équipage avons commencé à rire de nos fesses !! F * ck it. Bienvenue en 2020 », a plaisanté Johnson. «En fin de compte, nous avons montré notre agilité à réfléchir rapidement et avons trouvé des moyens ‘créatifs’ de toujours réussir.»

Heureusement, Dwayne Johnson et l’équipe créative a réussi à trouver un moyen de contourner la taille monstrueuse de l’acteur, et la séquence de poursuite a pu se poursuivre. Sans doute en supprimant une partie de la voiture ou en construisant un modèle dans lequel Johnson pourrait s’adapter à ses larges épaules.

Avis rouge trouve Johnson aux côtés de Gal Gadot et Ryan Reynolds pour le thriller à gros budget Netflix, qui a été décrit par Johnson comme le plus gros investissement du géant du streaming à ce jour. Dans le monde du crime international, INTERPOL publie une notice rouge, une alerte mondiale pour traquer et capturer le voleur d’art le plus recherché au monde. Gadot assumera le rôle du voleur d’art, tandis que Johnson est l’agent d’INTERPOL, et le plus grand traqueur du monde, envoyé pour la faire entrer.

Universal Pictures avait initialement acheté les droits de distribution de Avis rouge et avait programmé la sortie du film le 13 novembre 2020. Cependant, le 8 juillet 2019, lorsque Universal n’a pas accepté le budget proposé, Netflix était plus qu’heureux de se lancer et de prendre le relais. Après une pause dans la production, le tournage du film a finalement repris le 14 septembre, avec seulement environ la moitié des Avis rouge aurait été achevé avant l’arrêt. Avis rouge devrait sortir sur Netflix l’année prochaine. Cela nous vient du compte Instagram officiel de Dwayne Johnson.

