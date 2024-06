Le Robot Tesla Optimus : Votre babysitter et ami du futur

Le robot Tesla Optimus selon Elon Musk.

L’ère des robots est à nos portes, et avec les avancées de Tesla, les perspectives s’élargissent. Elon Musk, le visionnaire à la tête de Tesla et SpaceX, vient de faire une série de déclarations surprenantes à propos du modèle Tesla Optimus qui pourraient redéfinir notre quotidien.

La nouvelle version du robot Tesla, surnommée Gen 2, dispose de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Parmi celles-ci, des mains dotées de 22 degrés de liberté qui permettent une variété d’actions dextres, une prouesse technique visant à imiter la complexité des mouvements humains.

Selon Musk, l’Optimus ne se contentera pas de tâches pratiques dans les usines de Tesla ; il aspire également à devenir un compagnon quotidien, un babysitter et même un enseignant. Cette polyvalence envisagée pourrait transformer de manière significative notre interaction avec la technologie au quotidien.

L’incorporation d’un modèle de langage avancé, similaire à Chat-GPT, pourrait permettre à Optimus de communiquer efficacement avec ses utilisateurs, renforçant son rôle de compagnon interactif. Cette fonctionnalité s’inscrit dans la vision plus large de Musk de démocratiser les technologies dignes de la science-fiction.

