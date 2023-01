Le rival le plus coriace de Wordle vient d'être racheté par... un dictionnaire

Quordle vient d’être racheté par Merriam-Webster, société connue pour son dictionnaire en ligne et filiale de l’Encyclopedia Britannica.

Si vous êtes un habitué d’Andro4all, vous savez déjà que chaque jour nous parlons de Wordle. Chaque jour, nous publions des solutions et des indices pour le jeu populaire de devinettes de mots. Aujourd’hui, nous allons également parler de Wordle, mais en d’autres termes quelque peu différents des habituels.

Tel que rapporté par TechCrunc dans l’Encyclopedia Britannica, via sa filiale Merriam-Webster, a acheté Quordle, le plus puissant rival et clone de Wordle. L’acquisition en tant que telle n’a pas fait beaucoup de bruit, et le montant payé pour l’application n’a pas été révélé.

L’achat de Quordle est désormais officiel

Même si, comme nous le disions, le rachat de Quordle n’a pas soulevé beaucoup de poussière, il est vrai que son site officiel redirige désormais vers un espace au sein du Merriam-Webster. Le créateur de Quordle, Freddie Meyer, a placé la déclaration suivante dans l’espace du didacticiel de l’application :

Je suis fier d’annoncer que Quordle a été acheté par Merriam-Webster ! Je ne peux pas penser à une meilleure maison pour ce match. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités et de plaisir en route, alors restez à l’écoute !

Il convient de rappeler que Quordle est l’une des nombreuses applications qui ont émergé du succès de Wordle, mais c’était le plus populaire de tous. Parlant précisément de Wordle, de la source on se souvient qu’il a été racheté par le New York Times en janvier 2022. Depuis son acquisition, le jeu a attiré des millions d’utilisateurs pour faire face à ses défis.

Mais c’est qu’en plus, un clone de Wordle orienté vers la musique appelé Heardle a été racheté par Spotify l’été dernier. Il ne fait aucun doute que l’impact que Wordle a eu sur la culture populaire est bien plus important que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un jeu qui propose six tentatives pour deviner un mot de cinq lettres, avec des indices sous la forme d’un code couleur.

