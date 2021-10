Le risque pour la maman et le bébé d’une infection au COVID est bien plus grand que le risque d’effets secondaires du vaccin

Une infection virale peut perturber la fonction du placenta, entraînant une naissance prématurée et, dans le pire des cas, la mort du fœtus dans l’utérus.

La vaccination pendant la grossesse est associée à un risque plus faible d’infection par le SRAS-CoV-2.

Toute nouvelle maladie infectieuse est inconnue des femmes enceintes, car elle peut affecter la grossesse et le développement du fœtus. Pour cette raison, une attention particulière a été portée aux effets du COVID sur les femmes enceintes depuis le début de la pandémie.

Aujourd’hui, après 18 mois de surveillance, médecins et chercheurs se sont fait une bonne idée du risque. Ils ont découvert que les femmes enceintes ne sont pas plus susceptibles de contracter le COVID que celles qui ne sont pas enceintes, et que la plupart des femmes enceintes infectées par le SRAS-CoV-2 – le virus qui cause le COVID – ont des symptômes légers ou inexistants et ne le font pas. éprouver de graves complications. Il est également rare que la mère transmette le virus au fœtus dans l’utérus.

Cependant, certaines femmes enceintes atteintes de COVID deviennent gravement malades. Si cela se produit, cela augmente le risque d’accouchement prématuré, d’admission en soins intensifs et de mortinatalité. Comme pour la population générale, les femmes enceintes obèses ou d’origine ethnique noire ou asiatique sont plus susceptibles de contracter un COVID sévère.

Ces mauvais résultats sont probablement liés à l’effet du SRAS-CoV-2 sur le placenta. Le placenta est la structure à l’intérieur de l’utérus qui transmet l’oxygène et les nutriments de la mère au fœtus et élimine les déchets dans l’autre sens. Une infection virale peut perturber la fonction du placenta, entraînant une naissance prématurée et, dans le pire des cas, la mort du fœtus dans l’utérus.

Il n’y a aucun moyen de prédire quelles femmes enceintes en particulier auront les réponses les plus sévères à l’infection par le SRAS-CoV-2. L’étendue des dommages au placenta ne semble pas non plus être en corrélation avec le malaise de la femme enceinte. Cela signifie que nous devons protéger au mieux toutes les femmes enceintes contre les infections.

Conseils pour les femmes enceintes changements

Depuis juillet 2021, une patiente COVID sur cinq en Angleterre qui est tombée gravement malade et a besoin d’une ventilation est enceinte. Cela signifie qu’au cours de cette période, un tiers des femmes en soins intensifs qui avaient entre 16 et 49 ans (en âge de procréer) étaient enceintes.

Ces femmes n’étaient pas vaccinées, ce qui explique pourquoi elles représentaient une si grande proportion des cas graves. La plupart étaient déjà enceintes lorsque le programme de vaccination du Royaume-Uni a commencé et n’avaient pas pris de vaccin, car il n’y avait eu aucune recommandation claire de le faire. Jusqu’à récemment, les vaccins COVID n’étaient recommandés qu’aux femmes enceintes « cliniquement vulnérables ».

Cependant, ce conseil a récemment changé. Avec les risques de COVID pendant la grossesse devenant plus clairs, l’absence de vaccination laissant les femmes enceintes plus sensibles au COVID sévère et aucun signe de vaccins nocifs pour la grossesse, le gouvernement et le Collège royal des obstétriciens et gynécologues conseillent désormais à toutes les femmes enceintes de se faire vacciner contre le COVID.

Pas d’augmentation des effets secondaires

Dans la population générale, il a été démontré que les vaccins COVID réduisent les chances d’attraper le SRAS-CoV-2 et sont très protecteurs contre le développement d’un COVID sévère, même en cas d’infection.

Des études de surveillance aux États-Unis et au Royaume-Uni ont montré que les vaccins COVID à ARNm – ceux développés par Moderna et Pfizer – sont également efficaces pendant la grossesse, et il n’y a aucun problème de sécurité.

La vaccination pendant la grossesse est associée à un risque plus faible d’infection par le SRAS-CoV-2. Les données de l’Ontario au Canada ont également montré qu’il n’y a aucune preuve d’un risque accru de fausse couche lié aux vaccins COVID.

Les chercheurs se sont également penchés spécifiquement sur les effets secondaires des vaccins chez les femmes enceintes. Des études ont montré que les taux d’éruptions cutanées, de fièvre et de fatigue sévère après la vaccination sont comparables chez les femmes enceintes et non enceintes et que les douleurs musculaires, les raideurs articulaires et les maux de tête sont en fait moins fréquents chez les femmes enceintes. Le taux de ces effets secondaires n’a pas été affecté par le trimestre de la grossesse au cours duquel la vaccination a eu lieu.

Le risque pour la mère et le bébé d’une infection par le SRAS-CoV-2 est bien plus grand que le risque d’éventuels effets secondaires du vaccin. Alors que certains prétendent que nous ne savons pas quels seront les effets à long terme de la vaccination sur le bébé, nous pouvons faire des hypothèses logiques avec confiance.

D’autres vaccins (comme ceux contre la coqueluche et la grippe) sont systématiquement administrés aux femmes enceintes. Ces vaccins, comme les vaccins COVID à ARNm, ne traversent pas le placenta, ce qui réduit le risque d’effets secondaires pour le bébé. Comme ces autres vaccins administrés systématiquement pendant la grossesse ne provoquent aucun effet secondaire pour le bébé, il n’y a aucune raison de suggérer que les vaccins COVID le feraient non plus.

Cependant, les anticorps COVID que la mère fabrique en raison de la vaccination traversent le placenta et passeront également dans le lait maternel pour être donnés au bébé.

La vaccination pendant la grossesse est sûre et protège à la fois la mère et le bébé. Toutes les femmes enceintes non vaccinées sont invitées à se faire vacciner. Toute préoccupation doit être discutée avec une sage-femme ou un médecin généraliste.

April Rees, chercheuse au doctorat en immunologie, Université de Swansea et Catherine Thornton, professeure d’immunologie humaine, Université de Swansea

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

