Le risque de SOPK et de diabète augmente avec l’obésité – voici comment ils affectent la fertilité chez les femmes

Le SOPK affecte 1 femme sur 10 et présente des symptômes désagréables et graves dans de nombreux cas. Image: Leafly

La journée anti-obésité est célébrée le 26 novembre pour sensibiliser à l’obésité. C’est une condition où la graisse corporelle anormale ou excessive s’est accumulée dans le corps et affecte négativement la santé. Selon un global rapport le nombre d’adultes (18 ans et plus) obèses est passé de 25,2 millions en 2012 à 34,3 millions en 2016, passant de 3,1% à 3,9%. Montrer que la prévalence de l’obésité en Inde augmente plus rapidement que la moyenne mondiale.

Avec le récent verrouillage et les changements de mode de vie dus à la pandémie, ces chiffres ont été poussés plus loin. L’obésité peut avoir des effets négatifs extrêmes sur le corps et peut augmenter le risque de maladies comme le diabète et le SOPK, en particulier chez les femmes en âge de procréer.

L’obésité affecte les gens du monde entier; cela devient un défi plus grand pour les femmes qui pourraient être sujettes au SOPK et / ou au diabète. Selon une recherche de l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS), une femme sur quatre souffre de SOPK et plus d’une femme sur 10 âgée de 35 à 49 ans souffre de diabète (Journal of Diabetes & Metabolic Disorders). Incidemment, les femmes atteintes de SOPK ont un risque plus élevé de développer un diabète de type 2. Le SOPK et l’obésité sont identifiés comme des facteurs de risque majeurs causant le diabète de type 2 chez les femmes. Puisque l’obésité peut catalyser à la fois le diabète et le SOPK, abordons ces conditions de près.

Qu’est-ce que le SOPK?

Le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) est le trouble endocrinien ou hormonal le plus courant chez les femmes en âge de procréer. Cette condition provoque un dysfonctionnement des glandes endocrines qui augmente la production d’hormones mâles (androgènes) conduisant à un déséquilibre hormonal. Le SOPK fait que les follicules avec des œufs immatures forment des kystes qui commencent à se développer à l’intérieur des ovaires et à ne pas mûrir. Le fait de ne pas produire d’ovules matures peut avoir un impact sur l’ovulation et donner naissance à des problèmes tels que l’infertilité. Il a été prouvé que le SOPK avait des effets néfastes sur le corps féminin tels que des problèmes de fertilité, des règles peu fréquentes ou prolongées, un gain de poids, une croissance excessive des poils et de l’acné.

Avec les changements de mode de vie et les facteurs de stress supplémentaires dus à la pandémie, l’Inde a connu une augmentation des cas de SOPK. Bien que cette condition devienne courante chez les femmes, ses symptômes peuvent être gérés grâce à des traitements médicaux appropriés et à des choix de mode de vie sains, tels que le maintien d’une alimentation équilibrée et l’exercice régulier.

Lien entre obésité et SOPK, diabète

Les femmes obèses sont connues pour être plus à risque de développer le diabète et le SOPK; le déséquilibre hormonal dû au SOPK et à l’obésité peut créer une résistance à l’insuline et une hyperinsulinémie compensatoire dans le corps, facteur connu dans le développement du diabète de type 2.

Une faible activité physique, une mauvaise alimentation et une vie stressante pour les femmes atteintes du SOPK peuvent provoquer l’obésité et une augmentation du dysfonctionnement hormonal conduisant au diabète. Il est important que les femmes maintiennent un mode de vie sain avec une alimentation et de l’exercice appropriés, cela permettra de contrôler leurs hormones et de contrôler le diabète.

Le SOPK et le diabète affectent la fertilité chez les femmes

Le SOPK est un trouble dans lequel le système reproducteur d’une femme ne fonctionne pas correctement. Selon certains estimations, environ 70 pour cent des problèmes de fertilité féminine peuvent être attribués directement ou indirectement au SOPK. Dans le SOPK, de petits sacs remplis de liquide se développent sur les ovaires et peuvent former des kystes. Cela peut entraîner une réduction de la qualité des œufs et une ovulation peu fréquente dans le corps, ce qui réduit les chances de tomber enceinte.

Le diabète, en revanche, peut entraîner une baisse des taux de fertilité chez les femmes en retardant le début des règles (ou des premières règles). Cela peut conduire à une forte teneur en sucre provoquant un vieillissement ovarien rapide et précoce, comme en témoigne la ménopause prématurée. Le diabète est associé à des anomalies menstruelles, en particulier en âge de procréer. Les taux de glycémie sont directement proportionnels au risque de retard des règles ou d’oligoménorrhée. Ainsi, le diabète peut réduire la durée de vie reproductive chez les femmes tout en affectant également l’horloge biologique.

Prévention et soins

Les femmes qui cherchent à prévenir ou souffrent actuellement d’obésité, de diabète et / ou de SOPK peuvent adopter des pratiques de vie saines en évitant les effets néfastes à long terme. L’exercice régulier aiderait à combattre l’obésité, à brûler l’excès de sucre et à réduire la résistance à l’insuline dans le corps. Une alimentation nutritive bien équilibrée contenant des protéines, des grains entiers et des graisses saines avec beaucoup de fruits frais, de légumes et une bonne hydratation est impérative pour garder l’esprit et le corps en forme. Un sommeil suffisant est également important pour réguler les hormones et atténuer le stress.

Il est également conseillé de consulter votre médecin pour le diagnostic, le traitement et le plan de nutrition, surtout si l’on envisage de concevoir un enfant. Ces changements de mode de vie peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des déséquilibres hormonaux dans le corps, le maintien en forme et la réduction du risque de diabète et / ou de SOPK.

L’auteur est le PDG et spécialiste de la FIV et de l’infertilité d’Indira IVF.

