Le risque de démence est plus élevé chez les 50-70 ans qui dorment moins de six heures, selon une étude

Dormir six heures ou moins par nuit dans la cinquantaine et la soixantaine est associé à un risque accru de démence, selon une nouvelle étude portant sur près de 8 000 adultes britanniques suivis pendant plus de 25 ans. Les scientifiques ont déclaré que si la recherche, qui était basée sur les données d’une enquête de longue date, ne pouvait pas prouver de cause à effet, elle a établi un lien entre le sommeil et la démence à mesure que les gens vieillissent. L’étude, publiée mardi dans la revue Communications de la nature, ont montré un risque plus élevé de démence chez les personnes qui dorment six heures ou moins par nuit à l’âge de 50 ou 60 ans, comparativement à celles qui passent sept heures «normales» au lit.

Il y avait également un risque accru de démence de 30% chez les personnes ayant des habitudes de sommeil constamment courtes de 50 à 70 ans, quels que soient les problèmes cardiométaboliques ou de santé mentale, qui sont des facteurs de risque connus de démence.

Les auteurs de l’étude de l’Institut national français de recherche en santé INSERM ont analysé les données d’une étude à long terme de l’University College London, qui a suivi la santé de 7959 Britanniques depuis 1985.

Les participants ont déclaré eux-mêmes la durée de leur sommeil, tandis qu’environ 3 900 d’entre eux portaient également des appareils de surveillance pendant la nuit pour confirmer leurs estimations.

Près de dix millions de nouveaux cas de démence, dont la maladie d’Alzheimer, sont dénombrés chaque année dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé, et les troubles du sommeil sont un symptôme courant.

Mais un nombre croissant de recherches suggèrent que les habitudes de sommeil avant le début de la démence pourraient également contribuer au développement de la maladie.

Le temps passé à dormir est lié au risque de démence chez les personnes âgées – 65 ans et plus – mais on ne sait pas si cette association est également vraie pour les groupes d’âge plus jeunes, selon les auteurs.

Ils ont déclaré que de futures recherches pourraient être en mesure de déterminer si l’amélioration des habitudes de sommeil peut aider à prévenir la démence.

« Beaucoup d’entre nous ont vécu une mauvaise nuit de sommeil et savent probablement que cela peut avoir un impact sur notre mémoire et notre réflexion à court terme, mais une question intrigante est de savoir si les habitudes de sommeil à long terme peuvent affecter notre risque de démence », Sara Imarisio , A déclaré à Science Media Center, responsable de la recherche chez Alzheimer’s Research UK.

Elle a déclaré que s’il n’y a pas de solution miracle pour prévenir la démence, les preuves suggèrent que ne pas fumer, boire avec modération, rester actif mentalement et physiquement et bien manger font partie des choses qui peuvent «aider à garder notre cerveau en bonne santé en vieillissant».

