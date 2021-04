Le risque de coagulation sanguine rare plus élevé après une infection au COVID-19 qu’après les vaccins, selon une étude d’Oxford

Par rapport aux vaccins COVID-19 actuels, le risque de développer une thrombose veineuse cérébrale est entre 8 à 10 fois plus élevé après avoir contracté l’infection, selon l’étude.

Image représentative. Unsplash

Le risque de coagulation sanguine rare connue sous le nom de thrombose veineuse cérébrale (CVT) après COVID-19 l’infection est plusieurs fois plus élevée que la post-vaccination, selon une étude dévoilée jeudi.

L’étude menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni a compté le nombre de cas de CVT diagnostiqués dans les deux semaines suivant le diagnostic de COVID-19 , ou après la première dose d’un vaccin.

Ils les ont comparés aux incidences calculées de CVT après la grippe et au niveau de fond dans la population générale.

L’équipe a constaté que la CVT est plus courante après le COVID-19 que dans aucun des groupes de comparaison, avec 30 pour cent de ces cas survenant chez les moins de 30 ans.

Par rapport au COVID-19 actuel vaccins, ce risque est entre 8 et 10 fois plus élevé, et par rapport à la ligne de base, environ 100 fois plus élevé, ont-ils déclaré.

«Il existe des inquiétudes quant aux associations possibles entre les vaccins et la CVT, ce qui pousse les gouvernements et les régulateurs à restreindre l’utilisation de certains vaccins», a déclaré Paul Harrison, chef du groupe de neurobiologie translationnelle à l’Université d’Oxford.

« Pourtant, une question clé restait inconnue: quel est le risque de CVT suite à un diagnostic de COVID-19 ? « Dit Harrison.

Les chercheurs ont noté que COVID-19 augmente considérablement le risque de CVT, ajoutant à la liste des problèmes de coagulation sanguine que cette infection provoque.

Le COVID-19 le risque est plus élevé que celui observé avec les vaccins actuels, même pour les moins de 30 ans, ont-ils déclaré.

C’est quelque chose qui doit être pris en compte lors de l’examen des équilibres entre les risques et les avantages de la vaccination, selon les chercheurs.

Les chercheurs ont noté qu’il est important que ces données soient interprétées avec prudence.

Les signaux que COVID-19 est lié à la CVT, ainsi que la thrombose de la veine porte – un trouble de la coagulation du foie – est clair, et nous devons en prendre note, ont-ils déclaré.

Un facteur important qui nécessite des recherches supplémentaires est de savoir si le COVID-19 et les vaccins conduisent à la CVT par des mécanismes identiques ou différents, selon les chercheurs.

Il peut également y avoir une sous-déclaration ou une erreur de codage de la CVT dans les dossiers médicaux, et donc une incertitude quant à la précision des résultats, ont-ils ajouté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂