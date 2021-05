Le riddler de Paul Dano dans un nouvel art qui fuit a les fans de Batman paniqués

Fuite d’art promotionnel de Le Batman Les fans sont ravis de voir la nouvelle version sombre de Paul Dano sur le Riddler. Récemment, des images qui proviendraient d’un calendrier lié au film ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, fournissant de nouvelles images promotionnelles pour le film ainsi qu’une nouvelle affiche plutôt impressionnante. Ce qui a attiré l’attention de milliers de fans, c’est le nouveau regard sur la conception du masque du Riddler, qui est certainement très différent de la plupart des autres incarnations du supervillain classique.

De nombreux fans voient des similitudes claires avec le nouveau look de Riddler et du Zodiac Killer, le tueur en série réel qui n’a jamais été attrapé. Un fan a tweeté. « Le Zodiac Killer est clairement une grande source d’inspiration pour la conception du Riddler. »

Le Zodiac Killer est clairement une énorme inspiration pour la conception du Riddler pic.twitter.com/5s0JaLjmHI – ???? Matt ???? ❓0❓❓ (@mattlikesfilm) 18 mai 2021

« Le Zodiac Killer vibe Riddler dégage dans Matt Reeves ‘ Le Batman est la raison exacte pour laquelle je sais qu’il va nous épater », a posté un autre fan.

The Zodiac Killer vibes Riddler dégage dans Matt Reeves ‘THE BATMAN est la raison exacte pour laquelle je sais qu’il va nous épater pic.twitter.com/lO6JnolYZD – Walt (@Uber_Kryptonien) 18 mai 2021

Soulignant leur enthousiasme avec toutes les majuscules, un autre fan a déclaré: « IDC CE QUE TOUT LE MONDE DIT LE PILOTE DE PAUL DANO SI LOIN EST MALADE ET IL DEVRAIT ÊTRE BASÉ SUR LE TUEUR ZODIAQUE ET IL A VRAIMENT UNE FAÇON MENACANTE ET EFFRAYANTE. »

IDC CE QUE TOUT LE MONDE DIT LA CONCEPTION DU PILOTE DE PAUL DANO SI LOIN EST MALADE AF ET IL SUPPOSE À ÊTRE BASÉ SUR LE TUEUR ZODIAC ET IL A VRAIMENT UNE FAÇON MENACANTE ET UNE FA pic.twitter.com/fUkJqq1pgk – sabrina ???? ❓0❓❓ (@nightwaynes) 18 mai 2021

« Je n’ai aucun problème avec le nouveau look du Riddler dans Le Batman 2022 », dit quelqu’un d’autre.« Il a l’air effrayant et emblématique à sa manière. C’est une réinterprétation intrigante de ce personnage. Nous avons eu beaucoup de looks classiques de Riddler à l’écran maintenant, donc j’adhère pleinement à cette nouvelle prise. «

Je n’ai aucun problème avec le nouveau look du Riddler dans The Batman 2022. Il a l’air effrayant et emblématique à sa manière. C’est une réinterprétation intrigante de ce personnage. Nous avons eu beaucoup de looks classiques de Riddler à l’écran maintenant, donc j’adhère pleinement à cette nouvelle prise. pic.twitter.com/2JucwjOsef – Channel Pup (@channel_pup) 18 mai 2021

Un tweet dit: « Riddler de Paul Dano va être l’une des plus grandes performances de méchants CBM de tous les temps, marquez mes mots. »

Riddler de Paul Dano va être l’une des plus grandes performances de méchants CBM de tous les temps, marquez mes mots pic.twitter.com/0oELCE0OcH – sabrina ???? ❓0❓❓ (@nightwaynes) 19 mai 2021

Faisant exception à certains fans critiquant le look, un autre fan a déclaré: « C’est une version tellement unique et fraîche d’un méchant aussi emblématique, et les gens ne semblent pas pouvoir l’apprécier ??? Toutes les tenues de riddler d’action en direct n’ont pas besoin être vert vif et avoir un chapeau melon. «

C’est une version si unique et fraîche d’un méchant aussi emblématique, et les gens ne semblent pas pouvoir l’apprécier ??? Toutes les tenues de riddler d’action en direct ne doivent pas être d’un vert vif et porter un chapeau melon ???? #Le Batman#homme chauve-souris Art par @cinnamonpepsipic.twitter.com/Q2jexlTWm7 – DABABY ???? (@ Woolton15) 18 mai 2021

« Même si nous devons attendre l’année prochaine, je ne peux pas m’empêcher d’avoir le sentiment que Paul Dano va l’écraser en tant que The Riddler in Le Batman« , ajoute un autre fan de DC. » Cela pourrait être potentiellement l’un des meilleurs méchants de films de bandes dessinées. «

Même si nous devons attendre l’année prochaine, je ne peux pas m’empêcher d’avoir le sentiment que Paul Dano va l’écraser en tant que The Riddler dans The Batman. Cela pourrait être l’un des meilleurs méchants de films de bandes dessinées. pic.twitter.com/8gJ9w7kGKR – Critiques de films de Jack Benner (@JackBennerMR) 19 mai 2021

Et un autre fan a écrit: « En fait, j’aime vraiment ce look pour Riddler. Prend l’influence de vrais tueurs en série et lui donne un design unique. J’ai hâte de le voir en action. »

J’aime vraiment ce look pour Riddler. Prend l’influence de vrais tueurs en série et lui donne un design unique. J’ai hâte de le voir en action pic.twitter.com/d31oDTgqwu – La ménagerie des monstres merveilleux de Man-Thing (@ Adventurin2Fear) 19 mai 2021

Dans Le Batman, Paul Dano joue Riddler dans une nouvelle incarnation du chevalier noir avec Robert Pattinson dans le rôle. Le film se déroule au début de la carrière de Bruce Wayne en tant que combattant du crime justicier lorsqu’un tueur en série connu sous le nom de Riddler commence à laisser des indices sur les lieux de ses meurtres. Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone et Colin Farrell dans le rôle de Penguin, avec d’autres membres de la distribution, dont Jeffrey Wright dans Jim Gordon et Andy Serkis dans Alfred Pennyworth.

Dans tous les cas, nous pouvons tous voir comment la performance de Paul Dano en tant que Riddler se révèle lorsque Le Batman sort le 4 mars 2022. Cela fait suite à une production assez longue qui a connu de multiples retards dus à la pandémie, mais le tournage a depuis été bouclé. Vous pouvez voir ce que beaucoup d’autres disent sur le design du personnage sur Twitter.

De nouvelles images promotionnelles pour Matt Reeves « The Batman » (2022) ont fait surface … et putain de merde, Robert Pattinson est-il incroyable dans le costume de chauve-souris. Le film sort en salles le 4 mars 2022. pic.twitter.com/crnYMGJMcu – DR Movie News 📽 (@ DRMovieNews1) 19 mai 2021

Je pense que cela a l’air effrayant et dégage l’ambiance parfaite du tueur en série. Reeves cherche clairement quelque chose de plus sombre et de moins animateur de jeu télévisé pour le Riddler et je suis ravi de voir comment cela se passe. pic.twitter.com/YQWT1C1SXu – Walt (@Uber_Kryptonien) 19 mai 2021

idéal pour un Riddler prometteur. J’adore les vibrations du tueur Zodiac. pic.twitter.com/RIZvnIr0lW – Morris ???? | ❓0❓❓ | (@SketchedBat) 18 mai 2021

Je l’aime bien. Je pense que cela fonctionne et correspond à cette version du personnage. On dirait un tueur en série d’un thriller policier sombre. Encore une fois, fonctionne pour cette version. De plus, Paul Dano est incroyable, donc je me fiche de son look Riddler. – Pavol Matula (@pavol_matula) 18 mai 2021

Je pense que cela convient de voir que c’est Batman année 0-1. Tout le monde s’impose dans ce film. Il convient à un tueur en série qui ne veut pas que vous sachiez qui il couvre le visage fantôme – TheQuestion (@NueQuestion) 19 mai 2021

Je n’ai pas de problème avec ça, c’est vert, et le film est censé se dérouler à une époque où tous ces personnages se développent juste pour qu’ils n’aient pas à avoir leur look de fin de partie. – Dayne Quartero (@XaeydnQuartero) 19 mai 2021

Sujets: Le Batman