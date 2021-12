Le rhum blanc : un alcool abordable pour des cocktails variés

Pukka Calendrier de l'avent, idée cadeau, sélection de 24 thé noir, thé vert et infusions biologiques, 100% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, idéal à offrir, 24 sachets

Inspiré par les magnifiques boîtes de thé et infusion Pukka, ce calendrier de l'Avent sans chocolat est la décoration de Noël ou le cadeau idéal pour tous les amateurs de thé Avec ce calendrier de l'Avent, célébrez la période festive avec du thé et des infusions à la place du chocolat 24 délicieux mélanges biologiques pour célébrer les fêtes de fin d'année 100% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Végétarien, casher et sans OGM. Un cadeau pour vous et pour la planète : pour chaque calendrier de l'avent de Pukka, 1% des ventes seront consacrées à des causes environnementales Tous les emballages de ce calendrier sont recyclables et fabriqués à partir de ressources renouvelables