Le rhum ambré : l’alcool idéal pour des cocktails réussis

De couleur dorée, le rhum ambré est un alcool unique qui offre des notes boisées, particulièrement adaptées pour la préparation de cocktails. Conservé durant plusieurs mois dans les fûts ou les foudres de chêne, le rhum ambré va ainsi vieillir et prendre ses couleurs et son goût si particulier. Utilisé dans un cocktail, ce type de rhum va apporter une saveur incomparable qui se marie avec de nombreux ingrédients. Pour découvrir tous les atouts de cet alcool et pour quels cocktails vous pouvez l’utiliser, nous vous présentons ici en détail les caractéristiques du rhum ambré.

Qu’est-ce que le rhum ambré ?

Le rhum ambré est un type de rhum spécifique qui se caractérise par sa couleur dorée et son goût boisé voire même épicé. L’obtention de ce type de rhum se fait par une conservation dans des foudres de chêne ou des fûts pendant une période variant entre 12 et 36 mois. Durant cette période, le rhum ambré va perdre en concentration d’alcool avec la “part des anges” qui correspond à une évaporation de l’alcool et de l’eau au cours de la fermentation. En règle générale, ce type de rhum est donc moins alcoolisé que le rhum blanc dont la durée de fermentation n’est, lui, que de quelques semaines. N’hésitez pas à consulter notre article concernant cet alcool pour en savoir plus sur le rhum blanc.

Quel est processus de fabrication du rhum ambré ?

Pour obtenir du rhum ambré, on distingue aujourd’hui deux grands types de processus de fabrication.

Rhum ambré agricole

Le processus de fabrication de ce type de rhum est très spécifique et se divise en plusieurs étapes :

Réception et extraction du jus des cannes à sucre

Broyage de la canne à sucre et ajout d’eau

Fermentation avec le stockage du jus dans des cuves de 10 000 ou 20 000 litres

Réduction de la concentration d’alcool avec l’ajout d’eau

Stockage du rhum dans les cuves en chênes

Le stockage du rhum dans ces cuves durant une période variant entre 1 et 3 ans, va permettre au rhum de lui donner cette couleur ambrée et des arômes légèrement boisés et épicés.

Rhum ambré anglais et hispanique

Parmi les autres types de rhum ambré qui sont proposés sur le marché, on retrouve également les rhums traditionnels anglais ou hispaniques. À la différence du rhum agricole, ce type de rhum ambré est, lui, obtenu par une distillation de la mélasse. La méthode de distillation est donc différente de celle du rhum ambré agricole, mais les étapes de conception qui suivent restent les mêmes.

Pourquoi choisir le rhum ambré pour vos cocktails ?

De par ses caractéristiques, le rhum ambré est donc un alcool très spécifique qui vous permet de réaliser des cocktails uniques et qui plaisent au plus grand nombre. Moins alcoolisé que les rhums blancs classiques, ce type de rhum est parfaitement adapté pour la préparation de nombreuses sortes de cocktails : Ginger Fever, Cuba Libre, Dark Vanilla… Étant plus doux que le rhum blanc classique, le rhum ambré est très utilisé pour la préparation de ti’punch ou encore des rhums arrangés. Le rhum ambré s’avère également particulièrement agréable en tant que digestif, plus léger et présentant un goût très spécifique.

Afin de réaliser des cocktails agréables à boire et ajustés au mieux à vos préférences en termes de goût, n’hésitez donc pas à découvrir toutes les particularités du rhum ambré. Avec sa couleur si particulière, son goût prononcé et sa douceur, vous pourrez réaliser des accords d’exception dans vos cocktails. Pour être sûr de trouver les meilleures bouteilles de rhum ambré, découvrez tous les produits proposés par le site MyAlcoShop, spécialiste des grands alcools.