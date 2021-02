Le rêve spatial de la Chine évolue en surmultiplication: une longue marche vers la Lune, Mars et au-delà

11 févr.2021 13:33:26 IST

L’entrée réussie de la sonde chinoise Tianwen-1 sur l’orbite de Mars mercredi a souligné à quel point le pays a progressé dans la réalisation de son rêve spatial. Pékin a investi des milliards dans son programme spatial géré par l’armée, dans l’espoir d’avoir une station spatiale avec équipage d’ici 2022 et d’envoyer éventuellement des humains sur la Lune. Le pays a parcouru un long chemin dans sa course pour rattraper les États-Unis et la Russie, dont les astronautes et les cosmonautes ont des décennies d’expérience dans l’exploration spatiale. Mais Pékin voit son projet spatial comme une marque de sa stature mondiale croissante et de sa puissance technologique croissante.

Voici un aperçu du programme spatial de la Chine au fil des décennies et de sa direction:

Le vœu de Mao

Peu de temps après le lancement de Spoutnik par l’Union soviétique en 1957, le président Mao Zedong a déclaré: « Nous aussi, nous fabriquerons des satellites ».

Cela a pris plus d’une décennie, mais en 1970, la Chine a lancé son premier satellite sur une fusée Longue Marche. Le vol spatial habité a duré des décennies de plus, Yang Liwei devenant le premier «taïkonaute» chinois en 2003. À l’approche du lancement, des inquiétudes quant à la viabilité de la mission ont amené Pékin à annuler une émission de télévision en direct à la dernière minute. Mais cela s’est bien déroulé, avec Yang en orbite autour de la Terre 14 fois au cours d’un vol de 21 heures à bord du Shenzhou 5.

La Chine a lancé cinq missions avec équipage depuis.

Station spatiale et ‘Jade Rabbit’

Sur les traces des États-Unis et de la Russie, la Chine s’efforce de construire une station spatiale faisant le tour de la planète. Le laboratoire Tiangong-1 a été lancé en septembre 2011.

En 2013, la deuxième femme chinoise dans l’espace, Wang Yaping, a donné un cours vidéo de l’intérieur du module spatial à des enfants du pays le plus peuplé du monde. L’engin a également été utilisé pour des expériences médicales et, surtout, des tests destinés à préparer la construction d’une station spatiale.

Cela a été suivi par le rover lunaire «Jade Rabbit» en 2013, qui est apparu pour la première fois comme un raté lorsqu’il est devenu dormant et a cessé d’envoyer des signaux vers la Terre. Il a cependant fait une reprise spectaculaire, surveillant finalement la surface de la Lune pendant 31 mois – bien au-delà de sa durée de vie prévue.

En 2016, la Chine a lancé son deuxième laboratoire orbital, le Tiangong-2. Les taïkonautes qui ont visité la station ont mené des expériences sur la culture du riz et d’autres plantes.

‘Rêve spatial’

Sous le président Xi Jinping, les plans du «rêve spatial» de la Chine, comme il l’appelle, ont été mis à mal. La Chine cherche enfin à rattraper les États-Unis et la Russie après des années à rattraper tardivement leurs jalons.

En plus d’une station spatiale, la Chine envisage également de construire une base sur la Lune, et l’Administration spatiale nationale du pays a déclaré qu’elle prévoyait de lancer une mission lunaire avec équipage d’ici 2029. Mais le travail lunaire a subi un revers en 2017 lorsque le Long Le 5 mars Y2, une puissante fusée de transport lourd, n’a pas réussi à se lancer dans une mission d’envoi de satellites de communication en orbite. Cela a forcé le report du lancement de Chang’e-5, qui devait initialement collecter des échantillons de la Lune au second semestre 2017.

Un autre robot, le Chang’e-4, a atterri de l’autre côté de la Lune en janvier 2019 – une première historique.

Cela a été suivi par celui qui a atterri sur le côté proche de la Lune à la fin de l’année dernière et a hissé un drapeau chinois à la surface de la Lune. Le vaisseau spatial chinois sans pilote est revenu sur Terre en décembre avec des roches et du sol de la Lune – les premiers échantillons lunaires collectés en quatre décennies.

Et les premières images de Mars ont été renvoyées par le Tianwen-1 de cinq tonnes ce mois-ci, quelques jours avant son entrée sur l’orbite de la planète rouge. Il comprend un orbiteur Mars, un atterrisseur et un rover qui étudieront le sol de la planète. La Chine espère finalement atterrir le rover en mai dans Utopia, un bassin d’impact massif sur Mars.

