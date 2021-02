Le «  rêve devenu réalité  » du médecin mourant après avoir été invité à regarder Tom Brady jouer au Super Bowl

Un médecin du Michigan a exaucé son dernier souhait la semaine dernière, lorsqu’il a reçu des billets pour assister au Super Bowl 2021 à Tampa, en Floride.

Brian Lane est un oncologue urologique pour Spectrum Health Systems. Il a obtenu son doctorat en médecine et son doctorat. de l’Université du Michigan en 2002 et a fréquenté l’école en même temps que le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, dont il est un fan de longue date.

Lane a reçu un diagnostic de deux types de cancer en 2018 alors qu’il n’avait que 44 ans. Il a eu la chance de recevoir un traitement efficace et d’entrer dans une longue période de rémission.

Cependant, tragiquement, le survivant a appris le mois dernier après un examen de routine que non seulement sa maladie était revenue, mais qu’elle s’était propagée à sa paroi thoracique et peut-être à ses os. Lane a appris qu’il n’avait qu’un an à vivre.

La nouvelle «a secoué mon monde», a déclaré le médecin.

Brian a toujours trouvé du réconfort dans son amour du sport et dit que la passion lui a donné «la chance de s’évader».

Lane n’a assisté qu’à quelques matchs professionnels dans sa vie, mais dit qu’il a toujours rêvé d’assister au Super Bowl. Après avoir reçu la douloureuse nouvelle, le médecin a décidé de faire de son mieux pour atteindre l’objectif à vie avant la fin du temps imparti.

«J’avais juste l’impression que je pouvais abandonner tout espoir et m’asseoir ici et être triste, ou je pourrais tendre la main et voir», a déclaré Lane à ABC’s 13 De votre côté.

Brian a contacté la NFL pour expliquer sa position et a demandé des billets pour le Super Bowl 2021.

« Les séries éliminatoires de la NFL ont parfaitement coïncidé avec mon besoin de divertissement et de regarder de grandes compétitions », a écrit le médecin. Il semble sentir que le destin a aligné les événements afin de lui donner du réconfort pendant la période douloureuse.

Lane a également révélé que sa mère résidait dans la région de Tampa Bay et se remettait actuellement du COVID, et a exprimé l’espoir de lui rendre visite pendant le voyage.

Lorsqu’il a envoyé son message à la NFL, Brian ne s’attendait jamais à recevoir une réponse. Mais le 27 janvier, l’extraordinaire s’est produit: un représentant de la Ligue a demandé à Lane de confirmer ses vaccinations afin que sa demande puisse être approuvée.

Lane était extatique.

«Je ne suis qu’un autre gars», déclara le médecin incrédule. «C’est époustouflant que je puisse aller au Super Bowl et que quelqu’un se soucie de moi et écoute mon histoire.»

Au 30 janvier, les billets ont été confirmés et Brian a hâte d’assister au match et de regarder Brady jouer.

«C’est agréable de voir qu’il peut y avoir une lueur d’espoir au milieu de cette obscurité», dit-il. « C’est un rêve qui devient réalité. »

Il semblerait que Brian Lane mérite vraiment ce peu de chance au milieu de la sombre nouvelle de son pronostic.

Lane est un médecin très respecté et fournit des soins indispensables depuis 2009. Ses patients de Spectrum Health l’ont qualifié de «terre-à-terre et professionnel», «très sympathique» et «véritablement préoccupé».

«(Lane) et son personnel sont ma pierre angulaire», a fait l’éloge d’un patient en difficulté.

Un autre l’a appelé un «excellent chirurgien» et un «être humain merveilleux».

Une campagne GoFundMe a été organisée par l’amie et collègue de Brian Susan Linsell afin de collecter des fonds pour la famille de Brian et ses factures médicales.

«Brian a passé des années à travailler sans relâche pour soigner les patients atteints de cancer urologique», lit-on dans la description de Linsell. «Maintenant, c’est à notre tour de l’aider.»

La campagne a dépassé son objectif, récoltant plus de vingt mille dollars en trois jours seulement.

Un donateur a expliqué son dévouement à la cause en disant: «Brian est peut-être la personne la plus positive que j’aie jamais rencontrée. Et nous nous sommes rencontrés il y a très longtemps, mais il conserve le titre à ce jour.

Lorsqu’il a appris qu’il était mourant, Brian Lane a pensé à ce qu’il voulait faire du temps qu’il lui restait et a miraculeusement trouvé un moyen d’y arriver. Il reste positif et se concentre sur la joie de réaliser son rêve.

Le médecin a dit aux enquêteurs que «vous vivez pour vivre ou vous vivez pour mourir».

Dans ses derniers mois, Lane a choisi le premier.

