Le rêve de la planète rouge: comment l’homme pourrait voler vers Mars

Rayonnement à changement de gène. Des tempêtes de sable qui avalent le soleil pendant des mois. Il y a des conditions hostiles sur Mars. Néanmoins, cela a longtemps été un grand rêve de l’humanité de mettre le pied sur la planète rouge. Cela pourrait-il bientôt devenir une réalité?

Depuis les années 1970, des engins spatiaux ont atterri à plusieurs reprises sur Mars. Jeudi dernier, la Nasa a lancé sa mission la plus ambitieuse, il y a une semaine, la Chine a lancé un rover vers la planète rouge. Et quelques jours plus tôt, les Émirats arabes unis avaient lancé avec succès leur première mission sur Mars. Mais quand une personne mettra-t-elle le pied sur Mars pour la première fois?

Avant même la création de l’agence spatiale américaine Nasa en 1958, il y avait des premiers plans pour un vol habité. Les présidents américains de George Bush senior à Donald Trump ont parlé de leur vision d’envoyer des gens sur Mars. Les annonces n’ont pas encore été mises en œuvre. Les défis techniques, financiers et sanitaires sont encore trop grands. Mais beaucoup sont sûrs que le jour viendra. L’expédition sur la planète rouge pourrait alors ressembler à ceci:

L’arrivée

Le voyage de la Terre à Mars dure environ sept mois. Les sociétés spatiales privées SpaceX et Blue Origin construisent des fusées qui pourraient transporter des dizaines de milliers de tonnes de matériaux vers Mars. Pendant le long vol, les astronautes sont exposés à des radiations extrêmes et à l’apesanteur, par exemple ils souffrent de perte musculaire. Mais les difficultés sont considérées comme gérables.

Le séjour

Les astronautes devraient rester sur Mars pendant 15 mois jusqu’à ce que la planète rouge et la Terre soient à nouveau du même côté du soleil. Mars est extrêmement froid, il fait en moyenne moins 63 degrés. Il existe déjà des combinaisons de protection et des habitations dans lesquelles les gens peuvent supporter de telles températures.

Les urgences médicales présentent un risque car la distance est trop grande pour évacuer les malades. Afin de maintenir ce danger aussi bas que possible, les gènes des voyageurs de l’espace et les antécédents médicaux de leur famille sont examinés. Il peut être largement exclu qu’un participant développe un cancer au cours de l’expédition.

Pour d’autres maladies – comme les fractures ou les calculs rénaux – les médecins développent des moyens par lesquels les astronautes peuvent se soigner. “En termes de santé, il n’y a rien à dire contre les voyages sur Mars”, déclare le médecin urgentiste et ingénieur Dan Buckland de l’Université Duke en Caroline du Nord, qui développe une aiguille d’injection contrôlée par robot pour la NASA. L’appendicite pourrait encore être mortelle sur Mars.

Les défis d’une mission habitée incluent les violentes tempêtes de poussière sur Mars. La poussière peut cacher le soleil pendant des mois, rendant les panneaux solaires inutilisables. Pour assurer néanmoins l’approvisionnement énergétique, l’équipage aurait de petits réacteurs nucléaires dans ses bagages. Certains ustensiles pourraient être fabriqués sur place à partir de matériaux de Mars à l’aide d’imprimantes 3-D.

Colonies de Mars

Certains visionnaires ont déjà en tête une installation permanente sur Mars. Le fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk, souhaite donc utiliser une première expédition sur Mars pour construire une usine qui convertit l’eau martienne et le dioxyde de carbone en oxygène et méthane. Le président de la Mars Society, Robert Zubrin, veut créer «de nouvelles ramifications de la civilisation humaine» sur la planète.

L’astrobiologiste Michel Viso de l’agence spatiale française CNES considère cette demande comme un “non-sens”. «Nous avons une planète merveilleuse avec de l’oxygène et de l’eau», dit-il. “Il est criminel d’essayer de dire aux gens qu’il existe une planète B avec Mars.”