Le retour le plus sinistre: à quoi ressemblera-t-il et quand la série limitée Dexter débutera

Dexter C’est l’un de ces classiques que peu de gens peuvent oublier. C’est qu’il s’agit de l’un des tueurs en série les plus emblématiques de la télévision. Et, malgré les prévisions défavorables, il est de retour. La série a commencé à être diffusée en 2006 avec Michael C. Hall, connu pour ses performances dans Six pieds sous terre et plus récemment dans la série de Netflix La Couronne où était John F. Kennedy, en tant que protagoniste.

Enfin, il s’est terminé en 2013 après huit saisons. C’est pourquoi l’histoire de ce personnage maléfique semblait close, mais Afficher l’heure vient de sortir le premier teaser de ce qui sera une spéciale limitée après presque huit ans sans être à l’antenne. Ici, nous vous disons tous les détails que vous devez savoir pour que vous ne manquiez de rien.

Dexter revient plus sinistre après 8 ans: tous les détails de la série Showtime







Comme vous pouvez le voir dans le teaser de la nouvelle série, d’une durée de seulement 30 secondes, Dexter assume ici une nouvelle identité qui semble être celle d’un employé lié à la pêche. Vous devez vous rappeler que dans la saison 8 de Dexter, cela s’est terminé avec lui ayant simulé sa mort et échappé ingénieusement à la police.

Maintenant, ça s’appelle Jimmy Lindsay et il prétend comme d’habitude, comme quelqu’un de gentil et attentionné, trompant tous les gens qui l’accueillent. Les créateurs n’ont pas encore souhaité diffuser le synopsis complet de ce nouvel opus. Mais il est confirmé que Dexter se lancera dans des problèmes nouveaux et complexes avec la justice.

Michael C. Hall joue Dexter (Photo: IMDb)



Tel que publié par la chaîne Showtime sur ses réseaux sociaux, cette série n’aura que 10 chapitres et on peut le voir à l’automne 2021, c’est-à-dire entre septembre et décembre. Les chapitres façonneraient la série originale et, en quelque sorte, fonctionneraient comme une sorte d’épilogue.

Le showrunner de la série, Clyde Phillips, a fait valoir que convaincant Michael C. Hall Revenir avec ce personnage n’a pas du tout été facile dans une interview avec Le podcast Adam Ferrara . «Nous connaissions en quelque sorte les paramètres de l’endroit où ils voulaient que cela se produise, alors nous nous sommes assis et avons parlé et parlé et parlé pendant des jours et des jours et des jours, puis j’ai écrit un brouillon. Ensuite, je suis allé à New York pour rencontrer Michael C. Hall, parlez-lui et parlez pendant une heure. Il m’a posé quelques questions, puis il a dit: « J’adore, je suis à l’intérieur, fais-moi un câlin » « , a déclaré le scénariste.