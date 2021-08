Le retour du Rocketeer arrive sur Disney + du producteur David Oyelowo

Le Fusée reviendra avec un tout nouveau film sur Disney+. Lundi, il a été signalé qu’un film de suivi intitulé The Return of the Rocketeer était en cours de développement pour le streamer avec David et Jessica Oyelowo produisant sous leur bannière Yoruba Saxon. Brigham Taylor produira également avec l’exécutif de Mortal Media. Le film est écrit par Ed Ricourt.

Il y a aussi des discussions pour David Oyelowo pour éventuellement étoile. Le titre semble suggérer une sorte de continuation d’un redémarrage complet, et quelques détails choisis ont été révélés sur l’intrigue. Le retour du fusée aurait une toute nouvelle directive créative avec le scénario de Ricourt se concentrant sur un « aviateur de Tuskegee à la retraite qui reprend le flambeau du Rocketeer ». Il n’est pas clair pour le moment si des acteurs ou des personnages du film original reviendront.

Réalisé par Joe Johnston et basé sur le personnage de bande dessinée du même nom de Dave Stevens, Le Fusée est sorti en salles en 1991. Situé dans les années 1930 à Los Angeles, l’histoire suit le cascadeur Cliff Secord (Billy Campbell) qui tombe sur un jet pack propulsé par une fusée qu’il utilise pour devenir le super-héros titulaire. Pendant ce temps, ceux qui cherchent à l’abattre sont Howard Hughes et le FBI ainsi que les agents nazis qui ont volé le jet pack de Hughes. Avec Billy Campbell dans le rôle principal, Le Fusée a également joué Jennifer Connelly, Alan Arkin, Timothy Dalton, Terry O’Quinn, Clint Howard et Paul Sorvino.

Disney a testé les eaux en élargissant le monde de Le Fusée dans les années récentes. En 2019, une adaptation de série télévisée animée a été créée sur Disney Junior, présentant un enfant de sept ans prenant le nom dans une émission destinée aux tout-petits. Campbell est revenu pour exprimer le père du personnage principal, et de nombreux œufs de Pâques font référence au film original. L’émission a été annulée après une saison, diffusant son dernier épisode l’année dernière.

Depuis 30 ans, les cinéastes impliqués dans Le Fusée avait envisagé une suite. Le film était à l’origine envisagé comme le premier d’une trilogie et Disney espérait voir fleurir une nouvelle franchise similaire à ce qui s’était passé avec le Indiana Jones films. Malheureusement, le film n’a pas aussi bien fonctionné au box-office que tout le monde l’espérait, et il a fallu des décennies à Disney pour s’engager pleinement à ramener le Rocketeer pour un autre film.

La nostalgie est tout de nos jours, et le culte qui a été construit pour Le Fusée semble avoir finalement incité Disney à faire la suite. Cela fait suite à plusieurs faux départs au cours des dernières années. À un moment donné en 2016, il a été question d’un film intitulé Les fusées entrant dans le développement avec un nouveau personnage prenant le nom de Rocketeer lorsque Cliff Secord disparaît. Les mises à jour ont depuis été rares, bien que l’année dernière, il a été rapporté qu’Azia Squire a écrit un nouveau brouillon pour le prochain Fusée.

Quoi qu’Ed Ricourt ait en tête pour Le retour du fusée a apparemment scellé l’accord avec la suite qui va enfin de l’avant. Pour certains fans, il peut s’agir d’y croire quand ils le voient. Dans tous les cas, vous pouvez revisiter le film original dès maintenant sur Disney+. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

