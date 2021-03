Le retour du Grand Prix Chocobo pourrait être très proche

L’enregistrement multi-domaines de Square Enix suggère que le retour du Grand Prix Chocobo n’est pas le fruit de notre imagination.

Les annonces de Square Enix sur la saga Final Fantasy n’ont peut-être pas mis fin au barrage d’introductions vécu il y a à peine quelques semaines. En ce sens, aujourd’hui le retour du Grand Prix Chocobo.

Cela est dû à l’enregistrement de plusieurs marques apparentées dans différents territoires. Cas de l’Europe, du Canada et de l’Australie, qui viennent conforter la conviction d’une éventuelle résurgence de la franchise sur les plateformes actuelles.

Ces mouvements ont eu lieu le 1er mars dans la communauté européenne. Et une semaine auparavant au Canada et en Australie bien qu’ils ne soient pas les premiers à être signalés à cet égard. Comme ils se souviennent de Gematsu, en décembre le sauvetage de la marque par les responsables au Japon était également d’actualité, sans laisser beaucoup plus d’informations.

Chocobo Racing est sorti en 1999 sur PSX et en 2013 un nouvel opus sur 3DS a été annulé. De cette manière, nous ne pouvons que spéculer sur l’intérêt que Square Enix pourrait avoir à revoir sa propriété des marques Chocobo Grand Prix et Chocobo GP.

Cependant, le plus vétéran de l’endroit se souvient sûrement de Chocobo Racing. Il s’agit d’un jeu vidéo de course développé par Squaresoft en 1999 pour la PlayStation. Où, dans le plus pur style de Mario Kart, vous pouvez utiliser des capacités spéciales pour remporter la victoire.

La production aurait pu se poursuivre 10 ans plus tard pour Nintendo 3DS, lorsque Chocobo Racing 3D a été présenté, un titre qui a été annulé en 2013.

Tous ces disques viennent dans une période d’expansion de la série. Sans oublier Final Fantasy XVI, introduit au milieu de l’année dernière, Square Enix a récemment confirmé une bataille royale FFVII pour les appareils mobiles en même temps qu’il présentait une autre aventure de jeu de rôle pour iOS et Android de Final Fantasy VII.

Soit dit en passant, les deux titres ont déjà été signalés par leur enregistrement de marque.