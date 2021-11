Le retour des Waltons fait revivre la famille la plus saine de la télévision sur la CW

La famille la plus saine de la télévision revient sur le petit écran. Les CW Le retour des Walton, dont la première aura lieu le 28 novembre, sert de nouveau redémarrage à la série télévisée classique. Alors que Logan Shroyer incarnera une nouvelle incarnation de John Boy Walton, originale Waltons l’acteur Richard Thomas revient pour servir de narrateur de l’émission spéciale télévisée, et il est plus qu’heureux de passer le relais à la nouvelle distribution.

« Quand nous avons fait la série à l’origine, ce pays, nous étions très divisés à cause de tous les problèmes en cours », a déclaré mercredi Richard Thomas, selon Deadline. « La file d’attente allait au milieu de la table, la plupart du temps. C’était le début d’une sorte de balkanisation où la démographie était divisée au sein du ménage. Il y avait plus de téléviseurs. Donc, l’un des grands avantages de la Le spectacle était que cela rassemblait les gens. Les jeunes pouvaient voir une histoire sur les personnes âgées, et les personnes âgées pouvaient se souvenir de leur enfance. Et l’élément de foi était juste – vous ne pouvez pas vraiment raconter l’histoire des gens dans cette partie de l’Amérique en 1933 sans élément de foi. C’était une grande partie de la vie des gens, et c’est toujours le cas dans tout le pays. «

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Thomas a ajouté : « D’un point de vue dramaturgique, nous avons eu beaucoup d’histoires où la foi et comment les gens ont agi selon leur foi, où étaient leurs préjugés, où étaient les avantages. John avait un point de vue sur le fait d’aller à l’église, ce que vous n’avez pas fait. Olivia eu un autre [point of view]. Grand-père était un panthéiste, en gros. C’était une si grande partie de notre narration et tout le monde y avait un lien différent. Je pense donc que c’est encore tout à fait valable. »

« Lors de mes premières conversations avec Mark Pedowitz, le président de la CW, je lui ai dit qu’il y aurait un élément de foi dans cela et il l’a complètement embrassé », a déclaré le producteur exécutif Sam Haskell. « Et il pense comme moi que mettre la foi, la famille, l’espoir et la joie au premier plan, c’est quelque chose dont ce monde a besoin en ce moment. Et je crois que Le retour des Walton va apporter cela aux familles. Lui et moi savons tous les deux que les familles qui regardent quelque chose ensemble sont très rares de nos jours. Et c’est le genre de programme qui peut rassembler toute une famille. »

Le retour des Walton se déroule pendant l’ère de la dépression, principalement à la suite de John Boy Walton, 17 ans, l’aîné des enfants de John (Ben Lawson) et d’Olivia Walton (Bellamy Young). Sa mère s’attend à ce qu’il l’aide à élever ses sœurs et ses frères, et son père s’attend à ce qu’il suive ses traces pour aider à soutenir la famille, mais secrètement, John Boy veut être écrivain.

Un synopsis pour le nouveau spécial se lit comme suit : « Les temps sont assez durs en 1933, mais pour aggraver les choses, il semblait que ce serait le premier Noël des Walton sans John Sr. Mais ensuite, Olivia reçoit une lettre indiquant que John Sr. est l’intention de rentrer à la maison pour Noël après tout, la famille est ravie et se précipite pour préparer son retour. Mais quand une tempête menace son arrivée la veille de Noël, et que John Sr. est introuvable, Olivia envoie John Boy dans le nuit pour retrouver son papa – un voyage qui changera sa vie pour toujours. »

Lev L. Spiro dirige. Le casting comprend Ben Lawson comme John Walton, Bellamy Young comme Olivia Walton, Christian Finlayson comme Jason Walton, Logan Shroyer comme John Boy Walton, Tatum Sue Matthews comme Erin Walton, Marcelle LeBlanc comme Mary Ellen Walton, Samuel Goergon comme Jim Bob Walton, et Callaway Corrick dans le rôle d’Elizabeth Walton. Richard Thomas est le narrateur.

Pour le moment, le plan de The CW est de diffuser uniquement cette émission spéciale, mais si c’est un succès, il pourrait y avoir plus de Les Walton en chemin. Haskell dit qu’il veut ramener tous les membres survivants de la distribution originale pour des apparitions spéciales en camée. Il sera intéressant de voir à quel point quelque chose comme Les Walton fait avec le public d’aujourd’hui. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Les Walton