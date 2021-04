Le retour des astronautes de SpaceX Crew-1 sur Terre est de nouveau retardé en raison des conditions météorologiques

NASA et SpaceX ont de nouveau retardé le retour sur Terre de quatre astronautes de la mission Crew-1 vers la Station spatiale internationale en raison du mauvais temps.

Capsule Crew-1 Dragon de SpaceX et son équipage de quatre devaient se détacher de la station aujourd’hui (30 avril) et s’amarrer juste avant midi le samedi (1er mai). Leur départ avait déjà été retardé de mercredi (28 avril) en raison des conditions météorologiques. Les équipes de mission de la NASA et de SpaceX n’ont pas encore convenu d’une nouvelle date de retour.

« Les équipes de mission de la NASA et de SpaceX se réuniront à nouveau vendredi pour examiner plus en détail les possibilités de retour en toute sécurité de Crew-1 », a-t-il déclaré écrit dans une déclaration . « Crew Dragon est en excellente santé sur la station spatiale, et les équipes continueront de rechercher les conditions optimales pour l’amerrissage et la récupération. »

Le vaisseau spatial Crew-1 Crew Dragon de SpaceX, appelé Resilience, s’abattra sur l’un des sept sites cibles différents dans l’océan Atlantique au large des côtes de la Floride ou dans le golfe du Mexique. Son équipage d’astronautes termine une mission de six mois dans l’espace.

Il y a actuellement 11 astronautes sur la station spatiale, le nombre le plus élevé depuis l’ère de la navette spatiale où jusqu’à 13 astronautes devaient cohabiter à l’intérieur de l’avant-poste orbital, environ la taille d’une maison de cinq chambres, lors des transferts de l’équipage.

Les astronautes de l’équipage 1 – Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker de la NASA et Soichi Noguchi du Japon – attendent à la station spatiale leur retour chez eux. Avec eux se trouvent trois membres de la mission Soyouz MS-18, les cosmonautes américains Mark Vande Hei et Roscosmos Oleg Novitskiy et Pyotr Dubrovnik, et le Crew-2 récemment arrivé composé du japonais Akihiko Hoshide, de Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, et de l’Espace européen. L’astronaute de l’agence Thomas Pesquet.

Après le départ de Crew-1, Hoshide dirigera l’Expédition 65. Lui et le reste de l’équipe Crew-2 resteront dans l’espace jusqu’en octobre 2021.

Les membres de l’équipage restent occupés à l’intérieur de la station spatiale surpeuplée avec des expériences scientifiques, la maintenance du laboratoire et la formation du matériel d’urgence, a déclaré la NASA dans le communiqué. Jeudi, l’équipage a collecté des échantillons d’urine et mené des expériences pour étudier comment l’espace affecte l’adhérence et le mouvement. Ils ont également échangé des bouteilles de carburant pour soutenir les expériences de combustion et installé un nouveau matériel pour activer une étude informatique spatiale haute performance.

La NASA a déclaré que certains des astronautes avaient a dû trouver des arrangements de couchage alternatifs car la station spatiale ne dispose actuellement que de sept quartiers d’équipage appropriés, ou espaces personnels pour que les astronautes puissent dormir: quatre à l’intérieur du module américain Harmony, un dans le module européen Columbus et deux dans le module russe Zvezda.

Les emplacements temporaires de «campement» pour que l’équipage puisse dormir pendant les périodes de transfert peuvent être situés dans le sas US Quest, le module japonais Kibo ou dans le vaisseau spatial amarré. Hopkins a dormi à l’intérieur du Crew-1 Dragon Resilience pendant tout son séjour de six mois à bord de la station.