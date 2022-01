Le retour de Tony Stark au MCU n’est pas un débutant, disent les écrivains de No Way Home

Alors que l’héritage de Tony Stark (Robert Downey Jr.) plane toujours sur le MCU, ne vous attendez pas à ce qu’il revienne de sitôt. Spider-Man : Pas de retour à la maison Les écrivains Chris McKenna et Erik Sommers disent que ramener Tony Stark / Iron Man au MCU est un « non-starter » chez Marvel Studios.

Tony Stark a joué un rôle important dans le développement de Spider-Man (Tom Holland) dans le MCU. Il a d’abord recruté Peter Parker en Captain America : Guerre Civile et est devenu plus tard une figure de mentor dans Spider-Man : Retrouvailles. Tony a ensuite été profondément touché par le fait que Peter soit l’un des Avengers dépoussiérés de Avengers : guerre à l’infini avant de pouvoir le sauver dans Avengers : Fin de partie.

Après la mort de Tony en Fin du jeu, Peter a traité de l’impact de la perte en Spider-Man: loin de chez soi tout en essayant de trouver sa propre place dans le monde en tant que héros sans son mentorat. L’un des problèmes que certains ont avec Spider-Man du MCU est qu’il est peut-être trop attaché à Iron Man, vivant constamment dans son ombre et essayant d’être Iron Man Jr. Après les événements de Pas de retour à la maison, il semblerait que Peter soit enfin devenu le sien et ait découvert ce que signifie être un vrai héros.

Spider-Man a finalement cessé d’être l’élève de Tony Stark







Dans une récente interview avec Le Q&A avec Jeff Goldsmith, McKenna et Sommers ont expliqué comment ils voulaient s’éloigner de Tony Stark après les événements de Far From Home. D’après les deux scénaristes, Marvel n’aime pas trop descendre constamment le « puits Tony » et veut aller de l’avant.

« Je pense honnêtement que c’est un non-partant dans les couloirs de Marvel, du moins d’après notre expérience. Ils n’aiment tout simplement pas évoquer constamment [Iron Man]. Je veux dire, évidemment, Tony a jeté une si grande ombre même après Endgame – dont nous avons traité dans Far From Home – mais je pense que tout le monde pensait que nous ne pouvions pas continuer à aller au puits de Tony.

Au bout du Pas de retour à la maison, Peter a fait un énorme sacrifice en permettant au docteur Strange (Benedict Cumberbatch) d’effacer Peter Parker des souvenirs de tout le monde dans le monde, même MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batolon). Alors que Peter lui-même perpétuera l’héritage de ceux qui sont partis, ce qui inclut désormais tante May, Spider-Man dans l’univers ne sera plus attaché à Tony Stark en tant que protégé du milliardaire.

La porte du retour de Tony reste ouverte, surtout maintenant avec l’introduction du multivers. En fait, des rumeurs circulent selon lesquelles Tony pourrait faire une apparition dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cependant, cela pourrait en fait être une variante de Tony Stark joué par Tom Cruise, qui a été initialement envisagé pour le rôle avant que Jon Favreau ne convainque Kevin Feige d’aller avec Downey Jr. Pourtant, il ne semble pas que Downey Jr. reviendra à le rôle de sitôt, même si des variantes de Tony continuent d’apparaître.





