Le retour de ‘Swamp Thing’ en CW est peu probable

« Swamp ThingCela semble être un cas malheureux dans lequel le public et les critiques ont réagi favorablement à sa proposition narrative, mais ses chances de revenir dans une deuxième saison semblent improbables. Produit à l’origine pour la plateforme DCUniverse, la série a accordé sa licence de distribution à Le CW, où il a trouvé une légion fidèle de fidèles.

Son annulation après la diffusion de son premier épisode est tristement célèbre, en raison de problèmes signalés avec son budget, restant comme une sorte de mini-série. Depuis, les dirigeants de Warner Ils ont reçu un grand nombre de demandes et de campagnes pour le renouveler, qui jusqu’à présent n’ont pas reçu de réponse.

À l’heure actuelle, une grande partie des décors de films n’existent plus et le casting n’a plus d’obligation contractuelle avec Warner de continuer avec leurs personnages, ce serait donc des conditions de plus en plus difficiles pour faire revivre la série, ce qui serait confirmé à via un reportage TVLine via une source proche de la production.

Lors de la diffusion de la série, Henderson Wade, un acteur régulier de la série, aurait assuré lors d’un entretien avec ComicBook.com que l’interaction constante des fans avec les réseaux sociaux de la distribution, des cinéastes et des Le CW, a créé le sentiment que tout avec la série serait possible.

Selon l’acteur, il y a eu des conversations sur d’autres personnages entrant dans la formule, l’un d’entre eux serait Constantine, bien que cela ne signifiait pas nécessairement qu’il était considéré comme une deuxième saison.

En raison du rôle important avec lequel Constantine compte en série « DC’s Legends of Tomorrow», Et le lien profond qu’il entretient avec Swamp Thing Dans les bandes dessinées, de nombreux fans se sont risqués à ce que la chaîne puisse récupérer le personnage à travers la série de « Légendes», Bien que ces plans n’aient pas non plus été finalisés.