Le retour de Superman d’Henry Cavill aurait rencontré un revers précoce

Fans d’Henry Cavill Superman étaient ravis de voir l’homme d’acier faire son retour tant attendu sur les écrans dans la scène post-générique de Adam noir. Avec cela sont venues plusieurs promesses de Cavill, Dwayne Johnson et de nombreux producteurs et écrivains de Warner Bros. Discovery selon lesquels Superman est de retour et une grande partie de l’avenir de la DCU. Cependant, il semble maintenant qu’il pourrait y avoir un peu d’attente avant de voir Cavill à un titre significatif. De nouveaux rapports ont affirmé que l’acteur n’a pas encore signé sur la ligne pointillée, et aucun scénariste ou réalisateur n’est encore en pourparlers pour ramener le super-héros dans son propre futur film.

Selon The Wrap, de nombreux initiés ont suggéré que les rapports précédents d’un écrivain pour un nouveau Henri CavillLe film Superman dirigé par Superman en cours a été exagéré. Maintenant, il a été dit qu’aucun scénariste ou réalisateur n’avait été attaché, et de plus, Cavill n’a actuellement aucun accord formel. Alors que James Gunn et Peter Safran peaufinent actuellement leurs plans à long terme pour la DCU, il semble que personne ne regarde le film solo de Superman avec urgence.

Des événements et des rapports récents suggèrent que les choses évoluaient très rapidement pour le grand retour de DCU de Cavill. L’acteur a annoncé qu’il quittait son rôle principal dans Le sorceleur, bien que l’on ait depuis dit que cela concernait davantage le désaccord de Cavill avec la direction de la série, et cette semaine, la co-vedette de Cavill’s Justice League, Amy Adams, a déclaré être « ravie » et « excitée » par la nouvelle de son retour. Malgré les commentaires d’Adams, il semble très officiel que Homme d’acier 2, ou quelque chose de similaire, est déjà en préparation, il semble que ce ne soit pas le cas. Encore.





Quand Superman reviendra-t-il ?

Indépendamment de ce qui est ou non en place en ce moment, il semble impossible qu’Henry Cavill ne revienne pas à la DCU dans son propre film solo à un moment donné. Superman sera toujours l’un des personnages les plus importants et les plus rentables de DC. Cavill étant considéré comme l’un des meilleurs à avoir jamais joué le rôle, il n’y a aucun moyen que Gunn et Safran envisagent d’abandonner Cavill de leurs plans.

Parlant précédemment de sa gratitude envers ceux qui l’ont toujours soutenu dans le rôle de Superman, Cavill a déclaré :

« Cela signifie évidemment beaucoup, et je veux dire que Superman est – c’est le gars. C’est ce personnage que je pense que presque toutes les cultures connaîtront si vous dites Superman en anglais à quelqu’un de n’importe quel pays qui parle n’importe quelle langue, ils comprendront le concept de ce que cela signifie. C’est tellement – et je ne le lance pas souvent, parce que je pense que beaucoup de gens le lancent – mais c’est humiliant d’être le gars qui devient à nouveau le gardien de ce personnage et, espérons-le, pendant de nombreuses années venez tant que je rends justice par le caractère.

Avec Gunn et Safran qui devraient bientôt révéler la première étape de leurs plans DCU, espérons-le, il ne faudra pas longtemps avant que la vérité sur la place de Cavill dans la franchise soit officiellement confirmée une fois pour toutes.