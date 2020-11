Le retour de PUBG Mobile en Inde est annoncé; PUBG Corp investit 100 millions de dollars

L’équipe de nouvelles de tech212 nov.2020 15:01:15 IST

PUBG Corporation a annoncé le retour de PUBG Mobile sur le marché des jeux en Inde. La société dit qu’elle se prépare à se lancer ‘PUBG Mobile Inde‘, un nouveau jeu créé spécifiquement pour le marché indien. PUBG Corp a également annoncé son intention d’investir 100 millions de dollars en Inde pour «cultiver les industries locales du jeu vidéo, de l’esport, du divertissement et de l’informatique». La société accueillera également des événements eSports exclusifs à l’Inde.

La société a également déclaré que, afin de maintenir la confidentialité et la sécurité des joueurs en Inde, elle mènera « des audits et des vérifications réguliers sur les systèmes de stockage contenant les informations personnellement identifiables des utilisateurs indiens pour renforcer la sécurité et garantir que leurs données sont gérées en toute sécurité ».

PUBG Corp dit également que dans le nouveau PUBG Mobile Inde le jeu, le contenu du jeu sera amélioré et adapté aux besoins locaux. Plusieurs aspects du jeu seront également personnalisés pour les joueurs locaux, par exemple, le jeu sera désormais « situé dans un terrain d’entraînement de simulation virtuelle, de nouveaux personnages commençant automatiquement habillés et des effets de coup verts pour refléter la nature virtuelle du jeu. »

Le nouveau PUBG Mobile Inde Le jeu comprendra également une fonctionnalité qui impose des restrictions sur le temps de jeu pour promouvoir de saines habitudes de jeu.

PUBG Corp créera également une filiale en Inde et embauchera plus de 100 employés spécialisés dans les affaires, les sports électroniques et le développement de jeux. En plus de cela, PUBG Corp dit qu’il cherchera à « collaborer activement et tirer parti des entreprises locales pour renforcer son service de jeux. »

Cela vient après que le gouvernement indien, en août, interdit PUBG et 117 autres applications chinoises dans le pays pour avoir «volé, transmis les données des utilisateurs à des serveurs en dehors de l’Inde. Dans réponse à l’interdiction, PUBG Corporation avait déclaré qu’elle n’autoriserait plus PUBG Mobile franchise à Tencent Games en Inde. À l’époque, la société a déclaré que « à l’avenir, PUBG Corporation assumera toutes les responsabilités d’édition dans le pays. Alors que la société explore les moyens de fournir sa propre expérience PUBG pour l’Inde dans un proche avenir, elle s’est engagée à le faire en soutenant un environnement de jeu localisé et sain pour ses fans. «

Pour les non-initiés, PUBG Mobile est la version mobile de Champ de bataille de PlayerUnknown (PUBG) et appartient à une société de jeux sud-coréenne appelée PUBG Corporation. La société confie certaines responsabilités d’édition de l’application mobile à la société chinoise Tencent Games.

