Le retour de Paul Rudd dans un film appelé l’un des meilleurs doublures de tous les temps

L’un des films de Paul Rudd a été salué comme ayant le « meilleur one liner »… jamais.

La comédie romantique de 2007 En cloque voit la star de Rogen comme Ben Stone sans emploi et Katherine Heigl comme animatrice de télévision Alison.

Une aventure d’un soir fait qu’Alison tombe enceinte et que le couple est forcé de se réunir, essayant désespérément de régler leur vie avant l’arrivée du bébé.

Leslie Mann joue le rôle de la sœur d’Alison, Debbie et Rudd incarnent le mari de Debbie, Pete – qui, selon Debbie, la trompe parce qu’il quitte la maison à des heures étranges de la nuit. Quand elle découvre enfin ce qu’il mijote, le mariage tombe à l’eau.

En réponse à la commisération des hommes au sujet de la disparition de leurs vies passées à cause de la parentalité, Debbie plaisante : « Hé, j’ai une très bonne idée, pourquoi n’entreriez-vous pas tous les deux dans votre machine à voyager dans le temps, remonter le temps et baiser les uns les autres. »

Alors que la délivrance de Rudd de la ligne est en effet ce qui rend le retour si lisse et humoristique, une certaine crédibilité doit certainement être accordée à Apatow et à celui qui a décidé de choisir l’homme le plus sexy vivant dans le rôle en premier lieu bien sûr.