Le retour de Nick Fury au MCU teasé par Samuel L. Jackson

On dirait Invasion secrète se prépare à lancer le tournage en tant que Samuel L. Jackson a partagé une image sur son compte Instagram, montrant les postiches faciaux très familiers de Nick Fury, commentant « Devinez quelle heure il est? De retour dans la boîte, juste dans le Nick du temps! #rested&readytogo #whoyagoncall » La photo taquine a été publiée le long avec un selfie de Jackson portant un t-shirt montrant une illustration de la main de Fury serrant le bip avec le symbole Captain Marvel, comme on le voit dans la scène post-crédit de Avengers : guerre à l’infini. Si cela ne suffit pas à vous faire vibrer pour la prochaine série Marvel, alors rien ne l’est.

Invasion secrète devrait continuer l’histoire mise en place par la scène post-crédit de Spider-Man : loin de chez soi, qui a vu Jackson’s Fury à bord d’une base secrète d’une certaine description tandis que la version de lui-même sur Terre s’est révélée être l’un des personnages Skrull introduits dans Capitaine Marvel. Sinon, on ne sait pas grand-chose sur l’intrigue du film, mais des révélations récentes de l’équipe ont suggéré que le casting est sur le point d’être considérablement élargi avec des pilotes et des assistants répertoriés sur IMDB pour Anthony Mackie, Tom Hiddleston et Jonathan Majors, entre autres. .

Quelqu’un qui a été confirmé pour la série est Emilia Clarke, qui n’a pas révélé son personnage mais a été vue dans quelques interviews exprimant son enthousiasme à rejoindre le MCU.

« Je pense juste que ce qu’ils font en ce moment est tellement excitant et tellement cool, et donc à la pointe de la technologie. J’ai l’impression qu’ils sont comme la pomme de ce monde », a déclaré Clarke dans une interview. « Faire partie de cette famille, c’est comme, ‘Oh mon dieu, je suis dans la foule des enfants cool. C’est tellement cool.’ Honnêtement, les gens qui font ça sont ce qui m’a poussé à vouloir vraiment le faire. Je pense juste que le cœur et la tête de tout le monde sont à la bonne place avec celui-ci.

« J’ai grandi en lisant de la fiction fantastique, donc je sais que ce n’est pas la même chose que la bande dessinée elle-même, mais c’était là que vivait mon imagination », a poursuivi Clarke. « Et donc, en lisant pour la première fois sur les super-héros, je suis presque sûr que c’était Superman qui était mon tout premier. Et Spider-Man, je pensais en quelque sorte qu’il était plutôt cool. Spider-Man était la première histoire d’origine qui Je me souviens quand j’étais enfant, en train de lire et de me dire « Oh wow, c’est plus que ce qui est sur la page. C’est un monde plus grand », puis d’avoir été autorisé à y entrer. Ma véritable compréhension de la portée de ce monde s’est produite quand j’ai commencé faire de la comédie. C’est à ce moment-là que je me suis dit : « Oh, mon Dieu, où étiez-vous tous ? C’est de la folie. » Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses là-bas. Et puis, évidemment, maintenant la montée en puissance du film à succès, en particulier n’étant que des bandes dessinées. C’est ce que tout l’espace englobe. Vous n’avez plus le film à succès avec toutes les stars de cinéma dedans. Vous avez maintenant la star de cinéma comme IP. La star de cinéma est la chose. «

Comme il ressemble Invasion secrète est prêt pour que les caméras tournent, nous pouvons commencer à en savoir un peu plus sur la production au fur et à mesure qu’elle avance dans les mois à venir.

