Le retour de Neo sur le plateau Matrix 4 a fait trébucher Jessica Henwick

Avec La matrice 4 maintenant à seulement un peu plus d’un an, l’excitation des fans est palpable. En attendant de voir comment la réalisatrice Lana Wachowski ramène des personnages tués tels que Neo de Keanu Reeves, La matrice 4 La star Jessica Henwick a révélé que voir le sauveur de l’humanité ressuscité s’est avéré être une expérience exaltante pour elle et ses co-stars.

« C’est trippant. J’ai grandi en regardant ces films. La première fois que Keanu a parlé en personnage et a dit les répliques de Neo, Yahya [Abdul-Mateen II] et j’ai partagé un look comme, ‘Oh mon dieu, ça se passe!’ «

Si l’excitation dans les coulisses est aussi élevée, imaginez ce que ce sera à l’écran. Bien que des détails spécifiques concernant l’intrigue de La matrice 4 continuent de rester un mystère, beaucoup ont émis l’hypothèse que les années 2003 La matrice rechargée contient des indices sur la manière dont Neo sera ramené. La suite révèle qu’il y a en fait eu plusieurs versions de The One, laissant beaucoup se demander si cette version de Neo sera une toute nouvelle, différente du Neo des films précédents, ce à quoi on a fait allusion plus récemment lorsque Reeves a été repéré. dehors et environ avec un buzzcut similaire au premier La matrice.

En plus d’être étourdi par le retour de Neo, Jessica Henwick a bien utilisé son temps sur le plateau, créant même un pitch pour un John Wick spin-off qu’elle a déjà présenté à Keanu Reeves. «Je présente Jess Wick à Keanu tout le temps», dit-elle à propos de son idée proposée. « Je le rends probablement fou. Bien que l’autre jour, nous nous sommes bien amusés parce que j’ai commencé à jouer. J’étais comme, » Ok, Keanu, écoute-moi. Boom. John Wick 4, 5 dernières minutes, générique, séquence post-crédit. Boom! Vous voyez mon visage, Jess Wick. « (Rires.) J’ai juste commencé à le jouer et puis il a commencé à le jouer aussi. Nous avons monté cette petite émission de dix minutes sur ce que seraient Jess Wick et John Wick. Chad Stahelski, le réalisateur de tous les films de John Wick, s’envole dans deux semaines, je pense. Alors je vais aller directement vers lui et je vais le dire. Et oui, regardez cet espace. «

La suite de science-fiction très attendue a récemment repris le tournage après une pause dans la production, avec Reeves depuis révélant quelques informations sur ce à quoi le public peut s’attendre lorsqu’il se reconnecte. Après avoir félicité la réalisatrice Lana Wachowski, Reeves a décrit La matrice 4 comme une « histoire d’amour », avant de nous donner une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un beau scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une belle action. Tout sera révélé. »

La matrice 4 trouve Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson reprenant leurs rôles respectifs des tranches précédentes. Le film présentera également une gamme de nouveaux visages, dont Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J.Smith et Ellen Hollman.

Grâce au récent remaniement de Warner Bros., La matrice 4 Il est désormais prévu de sortir en salles plusieurs mois plus tôt que prévu, du 1er avril 2022 au 22 décembre 2021. Ce qui signifie que, plutôt justement, Neo, le messie de la science-fiction, arrivera désormais vers Noël. Cela nous vient de NME.

