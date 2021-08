Le retour de Neo dans The Matrix 4 a laissé Yahya Abdul-Mateen II Starstruck

Tamron Occasion Tamron AF 55-200mm f/4-5.6 Di II LD Macro - Monture Sony A

The Tamron 55-200mm f/4-5.6 Di II LD Macro, Sony A Fit lens delivers a quality image. Ideal for macro photography, the lens provides the unique chance to record the moment in great detail. The fantastic build makes it a reliable lens to cover all bases with. Cet objectif est en excellent état et ne présente que des signes d'usure minimes. Les éléments optiques sont propres et ne présentent aucune marque ou rayure. Il est probable que l'objectif contienne une quantité minime de poussière. Le fût de l'objectif comporte quelques légers défauts aesthétiques. La bague de mise au point est fluide et en bon état. La monture d'objectif est en bon état.