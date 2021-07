Le retour de Michael Myers à Haddonfield taquiné dans de nouvelles photos d’Halloween

Un autre regard sur Halloween tue a été révélé avec trois nouvelles images de la prochaine suite d’horreur. Ramasser d’où Halloween interrompu en 2018, le nouveau film ramène Jamie Lee Curtis pour poursuivre sa bataille de plusieurs décennies contre son ennemi juré Michael Myers. Le titre semble porter bien son nom car même la bande-annonce nous a appris à nous attendre à un nombre de corps très élevé cette fois-ci.

Pour en savoir plus sur ce qui va arriver, Total Film a publié trois toutes nouvelles images de Halloween tue. Une photo met en évidence l’évasion de Michael de la maison en feu de Laurie avec la mort brutale d’un pompier qui essayait seulement d’aider. Une autre photo montre Curtis, Judy Greer et Andi Matichak en tant que femmes de la famille Strode peu de temps après s’être échappées de Myers dans le film précédent. Pendant ce temps, Michael a Cameron de Dylan Arnold face à une certaine catastrophe dans la troisième photo.

Nous avons l’histoire complète de la suite ultime de slasher dans notre nouveau #HalloweenKills numéro, plus une grande célébration de la carrière de John Carpenter ! En route vers les boîtes aux lettres des abonnés maintenant – et disponible en kiosque ce vendredi https://t.co/NGzbt0K2ZUpic.twitter.com/pma4KLiBA7 – Film total (@totalfilm) 19 juillet 2021

Suite de leur première confrontation avec Michael Myers. #HalloweenKills. pic.twitter.com/L49tMn9q9G – Univers sombre (@DUHDNews) 20 juillet 2021

Rejoindre également Curtis, Greer, Matichak et Arnold dans Halloween tue du film précédent est Will Patton en tant que député Frank Hawkins et James Jude Courtney en tant que Michael Myers. Revenant de l’original Halloween pour reprendre leurs rôles de l’original de 1978 par John Carpenter sont Kyle Richards comme Lindsey Wallace, Robert Longstreet comme Lonnie Elam, Nancy Stephens comme Marion Chambers et Charles Cyphers comme Leigh Brackett. Anthony Michael Hall joue une ancienne version de Tommy Doyle.

David Gordon Green revient à la réalisation Halloween tue. Il a également co-écrit le scénario avec Danny McBride et Scott Teems. Jason Blum, Malek Akkad et Bill Block ont ​​produit. La musique a été fournie par John Carpenter, Cody Carpenter et Daniel Davies.

Nous pouvons nous attendre à ce que cette prochaine suite soit particulièrement sanglante, il y a donc de fortes chances que beaucoup des acteurs susmentionnés n’atteignent pas la fin du film. Curtis a parlé de ce qui va arriver Halloween tue avec Total Film, et elle a décrit le film comme « intense et brutal. Juste brutal ». Cela correspond aux commentaires précédents de Carpenter selon lesquels Halloween tue est comme Halloween sous stéroïdes.

« Il y a une quantité incroyable de meurtres dans ce film », a également déclaré le co-scénariste Danny McBride. « C’est tellement sanglant. C’est sauvage. David [Gordon Green] juste allé pour ça. C’est une suite si vicieuse. C’est implacable… La suite est presque toujours là où c’est le lit. Ou le monstre est sur-expliqué, ou quelque chose se passe qui en fait une blague. Nous voulions vraiment trouver un moyen de contourner cela. »

Maintenant que les résidents de Haddonfield savent à quoi ils ont affaire, Michael Myers aura du pain sur la planche en Halloween tue. La bande-annonce a taquiné la ville en se regroupant pour former une foule dans le but de mettre fin une fois pour toutes au règne de Michael. Compte tenu de la quantité de sang que nous sommes sûrs de voir, cette bataille entraînera de lourdes pertes. Quant à savoir si Laurie Strode elle-même parvient à survivre, reste à voir, bien que Curtis ait taquiné Halloween se termine comme la fin de sa course dans le rôle.

« Je dirais, compte tenu de ce que je sais du prochain film, je pense que ce sera la dernière fois que je la jouerai », a déclaré la reine des cris à Total Film.

Halloween tue sortira en salles le 15 octobre 2021, suivi de la sortie de Halloween se termine le 14 octobre 2022.

