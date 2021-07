Le retour de Luke Skywalker à explorer dans la Disney Gallery: The Mandalorian Season 2 Special

Guerres des étoiles les fans sont sur le point d’avoir un aperçu approfondi de ce qu’il a fallu pour ramener Luke Skywalker dans une galaxie très, très loin. Disney a annoncé qu’un nouvel épisode spécial de Galerie Disney : Le Mandalorien sortira le mois prochain. L’épisode sera consacré à l’apparition surprise du célèbre Jedi dans la finale de la saison 2 de la série, diffusée à la fin de l’année dernière. Maintenant, nous allons avoir un aperçu des coulisses de la façon dont tout s’est déroulé.

Dans Le Mandalorien finale de la saison 2, l’apparition d’un jeune Luke Skywalker a été l’une des plus grandes révélations et des secrets les mieux gardés de la série. Juste à côté de la révélation de Grogu, alias Baby Yoda, dans le premier épisode. Cela a finalement donné aux fans une chance de voir Luke après les événements de Return of the Jedi en pleine forme. C’est quelque chose que nous n’avons pas vraiment pu voir dans le Guerres des étoiles trilogie de la suite, ce qui la rendait d’autant plus importante. Cela étant, il n’est pas surprenant qu’un épisode complet de Disney Gallery soit consacré à ce moment majeur de l’histoire de la franchise.

Galerie Disney‘s Making of de la finale de la saison 2 se concentrera sur la technologie de pointe qui a été utilisée pour redonner vie à cette version de Luke Skywalker. Mark Hamill a repris le rôle de la grande révélation, qui a nécessité l’utilisation d’une technologie de vieillissement. Ce regard dans les coulisses de la réalisation de l’épisode se penche sur le processus de collaboration, notamment en travaillant avec Hamill, pour créer une récréation authentique et appropriée. Il explore également l’immense pression et la responsabilité que les cinéastes, en particulier les producteurs exécutifs Jon Favreau et Dave Filoni, ainsi que le réalisateur Peyton Reed, ont eues pour ramener l’un des personnages les plus importants de l’histoire du cinéma.

Pendant ce temps, la saison 3 de The Mandalorian se rassemble, lentement mais sûrement. Alors que Lucasfilm a rapidement mis la saison 2 sur Disney + après le succès de la première saison, le prochain lot d’épisodes ne sera probablement pas là avant la fin de l’année prochaine. Pedro Pascal est actuellement en tournage Le dernier d’entre nous et la production ne devrait pas commencer avant que ses engagements dans ce monde ne soient terminés.

Mais il y en aura plein Guerres des étoiles faire le tour. Le tournage s’est terminé sur le spin-off The Book of Boba Fett, qui devrait faire ses débuts en décembre. Plusieurs autres émissions en direct, dont Andor, Obi Wan Kenobi, Ahsoka, L’Acolyte et Lando, sont également à divers stades de développement. Une série d’événements sans titre qui verra plusieurs spectacles dans le soi-disant croisement Mando-verse est également en préparation, bien que peu de détails aient été rendus disponibles pour le moment.

Le Mandalorien poursuit son parcours réussi à la pointe de la culture pop. Il a récemment été nominé pour 24 Emmy Awards, égalant The Crown pour la plupart de tous les spectacles. Cela inclut une nomination pour la meilleure série dramatique. Galerie Disney : Star Wars : The Mandalorian – Making of de la finale de la saison 2 sortira le 25 août sur Disney +.

