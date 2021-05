Le retour de Kirsten Dunst en tant que Mary Jane Watson confirmé par Spider-Man: No Way Home Crew List?

Rumeurs de Kirsten Dunst apparaissant dans Spider-Man: pas de retour à la maison ont refait surface après que les fans aient remarqué une liste intéressante dans le générique d’IMDb. À ce stade, chaque fan de Marvel est très conscient des rumeurs selon lesquelles Tobey Maguire reprendra son rôle de Spider-Man pour une apparition spéciale dans Pas de chemin à la maison. Il y avait également eu des rumeurs selon lesquelles Dunst revenait à ses côtés en tant que Mary Jane Watson, mais comme c’est le cas avec Maguire, rien n’a été officiellement confirmé.

Maintenant, les rumeurs sur l’implication de Dunst en particulier se rallument une fois de plus. Sur IMDb, le nom Askia Won-Ling Jacob est répertorié comme le client personnel de «Mme Dunst». Il apparaît également sur le profil de Jacob, avec son travail sur d’autres films Marvel comme Spider-Man: loin de chez soi et Avengers: Fin de partie. Le nouveau crédit a été remarqué et tweeté par la page de fans Tobey Maguire & Kirsten Dunst News et a depuis commencé à faire son chemin vers la presse.

Chaque fois que nous parlons de rumeurs, il est préférable de les prendre avec un grain de sel jusqu’à ce qu’elles puissent être officiellement confirmées. Il suffit de demander à Andrew Garfield, qui aurait également fait l’objet de nombreuses rumeurs Pas de chemin à la maison pour ramener sa propre version de Spider-Man. Dans une récente interview, Garfield a fermement nié avoir été impliqué dans le film, insistant sur le fait qu’il n’avait toujours pas « reçu d’appel ». Il a dit plus tard « ne jamais dire jamais » quand il s’agit d’apparaître dans le film, alors qui sait vraiment ce qui va se passer jusqu’à ce que nous le voyions tous?

« J’ai entendu toutes les rumeurs sur tout et pour être franc, je pense que c’est une idée vraiment cool », a-t-il déclaré à Access. « Mais en tant que fan, juste en tant que fan pur, c’est une idée vraiment cool. Mais oui, comme je l’ai dit précédemment, ce n’est pas quelque chose qui … Je déteste avoir la responsabilité de décevoir les gens. Ce n’est pas quelque chose que je On m’a posé des questions ou quoi que ce soit de ce genre. Mais vous savez, ne dites jamais jamais. «

Nous savons que les personnages des franchises distinctes de Maguire et de Garfield seront présentés dans Pas de chemin à la maison. Alfred Molina, qui a joué Doc Ock dans Spider-Man 2 avec Maguire et Dunst, est confirmé pour se présenter dans Pas de chemin à la maison pour reprendre le même rôle. Parce que de nombreuses années ont passé, le vieillissement numérique sera utilisé pour lui donner exactement la même apparence qu’à l’époque. Pendant ce temps, Jamie Foxx est également confirmé pour reprendre le rôle d’Electro, le méchant qu’il a joué dans Garfield’s L’incroyable Spider-Man 2.

Jon Watts dirige Spider-Man: pas de retour à la maison en utilisant un scénario de Chris McKenna et Erik Sommers. Tom Holland est de retour en tant que Peter Parker avec Zendaya en tant que MJ, Marisa Tomei en tant que tante May, JB Smooves en tant que Julius Dell et Jacob Batalon en tant que Ned Leeds. Benedict Cumberbatch joue également le rôle du Dr Strange, et étant donné les scénarios multivers, il est vraiment impossible de dire qui d’autre pourrait venir aussi. Le film devrait sortir en salles par Sony Pictures, sorti le 17 décembre 2021. Cette rumeur découle de Tobey Maguire et Kirsten Dunst Actualités sur Twitter.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man