Ellie n’a pas pu revenir à la prochaine saison de You en raison de l’engagement d’Ortega mercredi.

Le retour de Jenna Ortega dans You Saison 4 suspendu pour l’instant

Ce n’est pas un secret que de Jenna Ortega revenir dans Toi La saison 4 bénéficierait grandement de la valeur promotionnelle de l’émission. Showrunner Sera Gamble a exprimé son enthousiasme pour le retour d’Ellie avant le mercredi succès colossal, et sa popularité a probablement augmenté en conséquence. Plusieurs façons peuvent être décrites pour dépeindre le retour d’Ellie, par exemple en soulignant combien de temps il s’est écoulé depuis qu’elle a vu Joe Goldberg (Penn Badgley). Sa relation étroite avec Joe a été interrompue lorsque Joe a accidentellement tué sa sœur, détruisant leur lien étroit. Joe mentionne brièvement l’envoi de son argent lors de la première de la saison 4, mais c’était la dernière mise à jour que nous avons reçue sur le personnage.

Depuis qu’Ortega s’est engagé dans l’émission populaire Mercredielle n’a pas pu revenir pour la saison 4. Ortega joue depuis plus de dix ans tout en se faisant connaître pour ses rôles au cinéma, notamment celui de Ti West. X et Crier. Lorsque vous parlez avec IndieWire de Toi Saison 4, Gamble a déclaré qu’Ortega était occupé à travailler sur Mercredi et que les plans pour l’apparition d’Ellie ont été perturbés. Cependant, selon Gamble, il y a des idées pour qu’Ellie revienne si son emploi du temps le permet.

«Nous voulions ramener Ellie et nous avons entendu: » Oh, Jenna fait un spectacle « . Cela a été un tel plaisir de voir Jenna cette année. Nous avons des idées pour Ellie si son emploi du temps lui permet de nous rendre visite à nouveau.





Que signifierait le retour d’Ellie pour vous

Après les événements de la saison 2, l’absence d’Ellie Alves a laissé le public se demander ce qui lui était arrivé. Cependant, il est possible qu’Ellie revienne après plusieurs années, explorant peut-être sa relation avec Joe. En conséquence, les téléspectateurs ont pu explorer plus profondément son personnage et son développement.

Au lieu de cela, Ellie pourrait revenir avec un personnage modifié en raison du traumatisme causé par Joe. Cela mettrait certainement l’accent sur l’impact psychologique du traumatisme et sur la façon dont il façonne le comportement et la personnalité d’une personne. De plus, Ellie pourrait offrir une nouvelle perspective sur les saisons passées et les motivations des personnages, donnant au public un point de vue différent qui pourrait être très intéressant à voir.

Ramener un personnage populaire peut être le moyen des showrunners de satisfaire les fans qui anticipaient son retour. Cela pourrait également générer de l’intérêt et de l’enthousiasme pour la série, d’autant plus qu’elle se rapproche de sa conclusion. Enfin, le retour d’Ellie pourrait mettre fin aux événements des saisons passées et donner au public une dernière chance de dire au revoir au personnage.