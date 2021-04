Le retour de Han en F9 a l’attention de Jason Statham: ils feraient mieux de me ramener

Jason Statham espère que le retour de Sung Kang en tant que Han Lue dans Fast & Furious 9 signifie que Deckard Shaw ne sera pas loin derrière. Après que Han a été tué par un automobiliste en Le rapide et le furieux: Tokyo Drift, il a été révélé plus tard dans Fast & Furious 6 que Deckard Shaw de Statham était le conducteur de la voiture, se vengeant de la mort de son frère Owen (Luke Evans). Depuis, Rapide furieux les fans ont appelé à «justice pour Han», ce qui a finalement abouti au retour de Kang en F9.

Après avoir été présenté comme le principal méchant de Furieux 7, Statham a repris le rôle de co-vedette avec Dwayne Johnson dans le film dérivé Hobbs et Shaw. Il a été question d’une suite avec Chris Morgan écrivant le scénario, il y a donc de fortes chances que nous revoyions Deckard Shaw avec Luke Hobbs dans Hobbs et Shaw 2. Cela ne veut pas dire que Statham ne veut pas revenir à l’original Rapide furieux franchise, car il estime qu’il y a encore un compte à régler entre Shaw et Han.

Dans une récente interview avec Divertissement hebdomadaire, voici quoi Jason Statham avait à dire sur le retour de Han en F6:

« Ils feraient mieux de me ramener, parce que j’ai besoin d’éteindre ce feu. S’il a un compte à régler, c’est avec moi. »

L’acteur de Shaw ajoute que sans le voyage de son personnage, la campagne «justice pour Han» n’aurait jamais eu lieu. Comme l’explique Statham:

« Honnêtement, si rien de tout cela ne se produisait, Han ne reviendrait pas. Et donc quand je suis parti [after Fast 6], Je suis entré avec Han, je pars avec Han. Donc, s’il n’y avait pas eu justice pour Han et que je suis revenu, je ne l’aurais probablement pas ramené. Encore une fois, on a l’impression que tout s’est passé pour une raison. Et je ne suis pas ici pour juger de quoi que ce soit, mais je suis heureux que nous puissions y apporter les bonnes touches et, comme je l’ai dit en janvier, «justice pour Han» n’est pas seulement ce film. Je pense que la façon dont nous traitons ce personnage à mesure que nous avançons, ça va être la ‘justice pour Han’. «

Statham ne devrait pas apparaître en F9 à quelque titre que ce soit, mais avec deux autres Vite films en cours, l’acteur espère toujours avoir la chance de revenir en tant que Shaw avant la fin. Plus précisément, il souhaite travailler avec F9 réalisateur Justin Lin, car il n’a jamais vraiment eu la chance de passer beaucoup de temps à travailler avec le cinéaste. Voici ce que Statham a dit lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait F10 ou alors F11.

« Je suis un jeu. J’adore Justin Lin, c’est un grand réalisateur. C’est dommage parce que quand j’ai rejoint la franchise il y a toutes ces années, il a continué à faire autre chose et tout ce que j’ai fait avec Justin était un petit tag à la fin. . J’ai besoin de faire un film avec lui. Et j’aimerais voir tous les Vite équipage, Vin [Diesel] et tout le monde, ce sont tous des gens formidables. J’ai beaucoup d’affection pour eux. «

F9 devrait sortir en salles le 25 juin. Pendant ce temps, Statham peut être vu dans le prochain film de Guy Ritchie Colère de l’homme, qui sortira le 7 mai. Selon Randy Couture, Les consommables 4 commencera la production plus tard cette année, donc nous pourrions voir Statham revenir également dans une autre franchise majeure. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

