Le retour de Drax dans Thor: l’amour et le tonnerre tease par Dave Bautista

La gardiens de la Galaxie devraient figurer dans la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre, ce qui a du sens étant donné que le héros asgardien s’est invité dans le groupe à la fin de Avengers: Fin de partie. Avec plusieurs des Gardiens maintenant confirmé pour rejoindre le quatrième film de la Thor franchise, Dave Bautista a maintenant révélé qu’il en ferait partie, reprenant le rôle de Drax.

S’adressant aux médias sociaux pour montrer son visage et sa tête fraîchement rasés, une nécessité pour Drax, Dave Bautista associé le selfie à la légende; « #HairlessGorilla (pleurer en riant emoji) … c’est pour une bonne cause. #DreamChaser. »

La légende de la WWE joue le rôle de Drax depuis 2014 gardiens de la Galaxie, avec le lutteur devenu acteur recevant des éloges unanimes pour son interprétation du guerrier franc-parler. Bien qu’il soit une présence typiquement stoïque, Drax fournit une grande partie du relief comique au sein des Gardiens, principalement parce qu’il n’a pas de filtre et ne comprend pas l’humour de la même manière que le reste du gang. Il a également maîtrisé la capacité de rester si incroyablement immobile qu’il devient invisible à l’œil, une compétence qu’il n’a pas encore essayée sur le champ de bataille.

Drax rejoint les goûts de Chris Pratt, qui a confirmé il y a quelques semaines qu’il se préparait à voler vers les lieux pour ramener Star-Lord dans la suite, Karen Gillen, qui est également arrivée en Australie prête à représenter à nouveau un méchant devenu. -Guardian, Nebula et Rocket Raccoon, dont l’implication a été récemment confirmée par l’acteur Sean Gunn via les réseaux sociaux. On dit également que Pom Klementieff et Vin Diesel sont tous deux impliqués dans le projet, et cette rumeur semble de plus en plus vraisemblable à chaque nouvelle mise à jour.

Avec le gardiens de la Galaxie, Thor: l’amour et le tonnerre trouve plusieurs autres acteurs reprenant leurs rôles des précédentes sorties du MCU, y compris Jaimie Alexander, qui a depuis partagé une image d’elle-même en train de s’envoler pour l’Australie et confirmant ainsi le retour de Lady Sif. Tessa Thompson et Natalie Portman reprendront également leurs rôles précédents Thor aventures, avec Chris Hemsworth qui devrait à nouveau être le super-héros titulaire de Marvel. Matt Damon, qui a joué dans un camée en 2017 Thor: Ragnarok, aurait également été ajouté à la liste dans un rôle actuellement non divulgué.

Alors que certains éléments de l’intrigue de Thor: l’amour et le tonnerre Restez bien caché, Natalie Portman, qui reprend le rôle de Jane Foster, ne peut cesser de révéler qu’elle s’habillera comme The Mighty Thor dans le film. Tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur l’histoire, l’actrice a clairement indiqué qu’elle allait assumer un certain rôle de super-héros. « Non. Très peu, essayant juste de s’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, The Mighty Thor, » taquina-t-elle avant de doubler avec, « The Jane Foster Thor s’appelle The Mighty Thor. »

Quelques détails concernant la direction de la suite ont été révélés lors du récent événement Disney Investor Day, avec Le Chevalier Noir La star Christian Bale a maintenant confirmé jouer le méchant Gorr the God Butcher, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Tournage sur Thor: l’amour et le tonnerre a officiellement commencé, le film devant sortir en salles le 18 février 2022. Cela nous vient grâce au compte Instagram officiel de Dave Bautista.

