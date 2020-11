Le retour de Dragon Ball Super? De nouveaux enregistrements le montrent

« Dragon Ball Super« Il nous a laissé son dernier échantillon de contenu de niveau anime il y a quelques années, avec l’arrivée du long métrage axé sur Broly. Depuis lors, les fans de la franchise sont privés de toute nouveauté télévisuelle et cinématographique, malgré de quoi le manga progressait constamment à travers l’arc Moro. Maintenant, cependant, il semble que les choses sont sur le point de changer de manière très flatteuse pour les fans.

Dragon Ball Super: film ou anime?

Ainsi, après avoir préalablement su que Toyotaro, dessinateur actuel de « Dragon Ball Super », serait présent au JUMP Festa de fin décembre à – potentiellement – annoncer le nouvel arc manga, nous ne devons pas exclure qu’une éventuelle publicité soit également liée à l’anime. Ensuite, nous vous laissons avec le tweet de DBS Hype qui en révèle la raison:

Comme nous pouvons le voir, « Dragon Ball » a maintenant deux nouveaux domaines Web, qui pour le moment sont sans aucun contenu. Laissant de côté le second, qui est le plus énigmatique des deux, nous soulignerons que le premier a de nombreux chiffres pour être un site Web qui, finalement, est utilisé comme un « centre d’opérations » au moment de fournir toutes sortes de nouvelles informations sur « Dragon Ball Super ».

La raison d’évaluer cette possibilité est que merci à Geekdom101, nous savons que « Dragon Quest: The Adventures of Fly » a enregistré un domaine très similaire à celui présenté par Shueisha, et actuellement dit « Dragon Quest » site Web est utilisé pour promouvoir toutes sortes d’informations sur la marque, de l’anime aux jeux vidéo et aux nouveaux produits. C’est aussi grâce précisément au fait que Shueisha a enregistré le site « Dragon Quest » que l’on peut apprécier le fait que le premier domaine de « Dragon Ball » finit par avoir une fonction similaire.

En ce sens, nous soulignerons que auparavant, par exemple avec le film « Dragon Ball Super: Broly », il avait été Animation Toei le responsable de l’enregistrement du domaine concerné, puisque c’est évidemment l’entreprise en charge d’adapter au niveau de l’animation tout ce qui touche à « Dragon Ball ». Cependant, nous insistons sur le fait que Shueisha Il s’inscrit également désormais dans le cadre des domaines enregistrés pour le contenu d’anime, même s’il s’agit en réalité de l’entreprise en charge de la gestion du format papier de la franchise.

Ainsi, voyant aussi que les avantages nets de « Dragon Ball Super » se réduisent petit à petit, quelque chose de logique étant donné le manque de contenu au niveau de l’anime, nous sommes actuellement à un moment idéal pour une sorte de retour de la saga à signaler. En tout cas, tout indique que ce sera lors du JUMP Festa, entre le 19 et le 20 décembre, que nous laissons des doutes sur la situation actuelle.

