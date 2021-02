Le retour de Darcy dans Thor: l’amour et le tonnerre sont douteux, déclare Kat Dennings

La prochaine fonctionnalité MCU Thor: l’amour et le tonnerre se prépare à être une affaire massive, réunissant de nombreux visages familiers et quelques nouveaux. Depuis qu’il a été confirmé que Natalie Portman reviendra dans la franchise en tant que Jane Foster, les fans se demandent si Jane sera accompagnée de son ami Darcy Lewis, joué avec beaucoup de succès par Kat Dennings. Lors d’une conversation avec IGN, Dennings a admis qu’elle n’avait pas encore reçu l’appel pour rejoindre le film, mais qu’elle en serait ravie.

«Eh bien, je n’ai pas reçu d’appel donc j’en doute un peu puisqu’ils le tournent en ce moment, donc probablement pas. Mais tout ce que Marvel me demande, c’est toujours oui.

Darcy est apparu pour la première fois dans l’original Thor film en tant qu’assistant de Jane. Son but narratif était de donner à Jane quelqu’un pour expliquer le jargon de science-fiction du film. Dans une interview précédente, Kat Dennings avait expliqué que Darcy était à l’origine censé avoir un rôle très mineur. Cependant, lorsque Dennings s’est présenté pour le tournage, sa chimie avec Portman a convaincu les écrivains de mettre plus de scènes entre leurs personnages.

« Parce que Natalie et moi sommes déjà amis, je m’en souviens exactement. Je marche dans la pièce et je suis très timide. Je suis entré et je me suis assis et Natalie n’était pas encore arrivée et tout le monde était si gentil. Natalie est entrée et je me suis assis sur mes genoux parce que nous sommes amis. Je pense que notre amitié a commencé à les infecter [like] sa pureté et son amour. Lentement, Darcy est devenu plus impliqué, et je me suis dit « pourquoi m’ajoutent-ils à des scènes? » C’est un peu ce qui s’est passé. Si je suis honnête, la magie de l’amitié est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. «

Dennings a repris son rôle de Darcy Lewis dans la suite de Thor. Mais elle était absente des scènes de Thor: Ragnarok, qui a eu lieu en dehors de la Terre, et d’après le son de celle-ci, Darcy ne fera pas non plus partie de la procédure en Amour et tonnerre.

Pourtant, la popularité du personnage est telle que Marvel a ramené Dennings en tant que Darcy pour WandaVision. Dans la série Disney +, le personnage est appelé par SWORD pour aider à découvrir le mystère de la fausse réalité que quelqu’un, peut-être Wanda elle-même, a construite pour faire face à la perte de son petit ami Vision aux mains de Thanos.

Espérons que les futurs films MCU continueront à présenter Darcy dans une certaine mesure. Pour l’instant, il semble que Jane Foster sera sans sa copine Amour et tonnerre, alors qu’elle navigue dans sa nouvelle vie en tant que dieu du tonnerre.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Jaimie Alexander dans Lady Sif, Chris Pratt dans Star-Lord, Dave Bautista dans Drax, Karen Gillen dans Nébuleuse et Christian Bale dans Gorr the God Butcher. Le film arrive en salles le 6 mai 2022. Cette nouvelle provient de l’IGN.

Sujets: Thor 4, WandaVision, Disney Plus, Streaming