Le retour de Cyberpunk 2077 dans GAME ne sera pas possible

Malgré l’autorisation de CD Projekt RED, les retours de Cyberpunk 2077 dans JEU ne seront pas possibles en raison des « instructions du concessionnaire ».

Il y a la matinée intense (comme toute la semaine) sur le thème du Cyberpunk. Si nous vous disions récemment que le développeur avait donné son feu vert aux retours du jeu en cas de ne pas en avoir été satisfait, il y a maintenant des nouvelles à ce sujet dans notre pays. Et est-ce que Les retours de Cyberpunk 2077 dans GAME ne seront pas possibles.

Cela a été communiqué par l’entreprise elle-même dans un tweet à via votre compte officiel. Initialement, ils avaient accepté de faire le retour sous une série de conditions. Il s’agissait du fait que le jeu avait été acheté dans les 14 jours précédents et que le reçu d’achat était disponible. Ceci pour les magasins physiques. Si vous aviez choisi d’acheter en ligne, vous auriez à le gérer à partir de cette même plateforme.

Cependant, cette déclaration a duré assez peu de temps depuis il y a quelques minutes, GAME en a publié une autre dans laquelle il met en garde contre ce qui suit:

Retour # CyberPunk2077: En raison des indications du distributeur en Espagne, GAME ne pourra pas effectuer ces retours. Pour cette gestion, vous pouvez contacter le développeur du jeu jusqu’au 21/12: [email protected] Tout comme ils l’ont indiqué. https://t.co/FGY76FTACy – GAME Espagne (@VideojuegosGAME) 14 décembre 2020

Comme vous pouvez le voir, en plus d’être un tweet auquel on ne peut pas répondre (à quel point êtes-vous intelligent de GAME), la société lance la balle sur le toit du distributeur. C’est, dans ce cas, Bandai Namco. Donc, si vous souhaitez retourner le jeu et l’avez acheté dans un magasin GAME, vous devrez informer les gars de CD Projekt RED par courrier électronique qu’ils ont mis à la disposition des personnes concernées. Ceci est [email protected]. Il y a une date limite jusqu’au 21 décembre pour entrer en contact avec eux.

La question est maintenant de savoir qui a le dernier mot (et donc le blâme) dans tout ce gâchis. Il est évident que CD Projekt RED permet de lancer un jeu sur des plateformes où il ne fonctionne pas correctement. Mais dans le cas de l’Espagne, qui est responsable en dernier ressort: GAME ou Bandai Namco?