Le retour de Chris Evans alors que la rumeur de Captain America se fait abattre par Marvel Boss

Les récentes rumeurs sur le retour de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel semblent avoir été grandement exagérées. En janvier, un rapport de bombe a éclaté suggérant que Chris Evans était sur le point de reprendre le bouclier, retournant dans le giron du MCU. L’acteur a déjà personnellement versé un peu d’eau froide sur la situation. Maintenant, le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a personnellement rejeté ces rumeurs.

Kevin Feige a récemment fait le tour de presse pour promouvoir la sortie de Le faucon et le soldat de l’hiver. La série fait ses débuts sur Disney + cette semaine. Feige a récemment été invité à répondre aux rumeurs sur le retour de Chris Evans au MCU comme Capitaine Amérique. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

Chris Evans a répondu sur Twitter le jour où la nouvelle a éclaté en disant: «Des nouvelles pour moi». Ajoutez à cela les commentaires de Kevin Feige et cette rumeur est presque morte. Feige est au sommet de la chaîne alimentaire dans les rangs Marvel. Si quelque chose se passe, il le sait. Tout coule à travers lui. S’il y avait une chance que quelque chose comme ça se produise, non seulement il le saurait, mais il le jouerait presque certainement à l’écart. Le fait qu’il s’est arrêté seulement à moins de dire que ce n’est pas vrai, c’est dire. Kevin Feige, comme il l’explique, hésite à dire carrément non à quoi que ce soit, car tout dans les limites du MCU est possible.

La situation de Captain America sera abordée dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Sam Wilson d’Anthony Mackie, à qui Steve Rogers a donné son bouclier à la fin de Avengers: Fin de partie, reviendra aux côtés de Bucky Barnes de Sebastian Stan. Mackie a également abordé les rumeurs, même s’il n’avait qu’une anecdote humoristique à partager.

« Je pêchais en fait [when the report came out]. Quand je suis rentré chercher des crevettes, le mec au quai m’a dit: « Hé, mec! Avez-vous vu cette merde?! ‘ Je vais chez le même gars pour obtenir mon appât depuis environ 20 ans et tout d’un coup maintenant il est fan. Il n’avait aucune idée de qui j’étais. Maintenant, c’est un fan. Marvel est si secret, et c’est tellement ridicule de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. Je n’ai aucune idée. Le mec au quai qui me vend des crevettes en sait plus que moi sur ce qui se passe avec Marvel. «