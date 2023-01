Le retour de Bryan Cranston en tant que Heisenberg pour la publicité du Super Bowl révélé dans la première photo

Juste au moment où les fans pensent avoir vu le dernier de Bryan Cranston dans son Breaking Bad Dans le rôle de Walter White, le tout-puissant Heisenberg trouve toujours de nouvelles façons de revenir sous les projecteurs. Pendant cinq saisons de Breaking BadCranston a joué le rôle à la perfection, remportant plusieurs Emmy Awards à la fin de la série en 2013. Malgré la fin concluante de la série pour le personnage, Cranston a depuis continué à faire des apparitions spéciales en tant que Heisenberg, et il sera bientôt de retour à la télévision. dans le rôle une fois de plus.





Récemment, il a été taquiné que la publicité PopCorners Popped-Corn Snack pour le Super Bowl aurait un Breaking Bad thème, mais il n’était pas tout à fait clair si Cranston apparaîtrait spécifiquement sous le nom de Walter White. Maintenant, son apparence a été officiellement confirmée avec une image claire qui le montre comme le fabricant expert de méthamphétamine dans le désert d’Albuquerque tenant un sac de collations savoureuses. Cranston a également partagé l’image sur Instagram pour parler de son retour en tant que favori des fans Breaking Bad protagoniste encore une fois.

« C’est bientôt la fin », a écrit Cranston, notant la date du 12 février 2023 – le jour du Super Bowl cette année.

Frito-Lay veut aussi Breaking Bad que les fans sachent que PopCorners est un « collation à l’air libre et jamais frite qui rompt les conventions et change l’heure de la collation pour le mieux. Avec un croquant plein de saveurs et des ingrédients sains, débloquer des possibilités de collations n’a jamais été aussi bon. »

« Nous sommes ravis de faire revivre l’une des émissions de télévision les plus célèbres de tous les temps pour raconter l’histoire des PopCorners pour la première fois au Super Bowl … et nous avons hâte de voir les réactions des fans sur qui et ce qui va arriver, « Rhasheda Boyd, vice-présidente du marketing de Frito-Lay, a également déclaré dans un communiqué avant le dévoilement officiel du retour de Cranston.

Vous pouvez voir l’image en taille réelle du premier regard sur le retour de Heisenberg ci-dessous.





Bryan Cranston continue de faire des apparitions en tant que Heisenberg

Cranston a repris le rôle de Walter White l’année dernière, apparaissant dans plusieurs épisodes de la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il n’était pas apparu dans les cinq premières saisons de la série, jetant le doute chez certains fans sur son retour. Cranston a également joué Heisenberg en 2015 pour une autre publicité du Super Bowl faisant la promotion d’Esurance; dans cette annonce, il travaillait dans une pharmacie.

Lorsque Tu ferais mieux d’appeler Saul terminé, il semblait vraiment que ce serait la fin de Cranston jouant Walter White. Mais comme nous le voyons maintenant, il ne lui a pas fallu très longtemps avant de remettre son chapeau Heisenberg pour une autre apparition dans le rôle. Non pas que les fans s’en plaignent.

Regardez le Super Bowl le 12 février 2023.