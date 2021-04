Le retour de Batman de Michael Keaton dans le flash excite les fans de DC

Après des mois de spéculation, il a maintenant été confirmé que Michael Keaton reprendra le rôle de Homme chauve-souris dans DC Le flash et les fans ont quelques réflexions. L’implication de Keaton a été révélée par l’agence de talent de l’acteur, ICM Partners, et le public a hâte de le voir revêtir à nouveau le rôle de The Dark Knight.

L’annonce a Keaton et Homme chauve-souris les fans sont ravis de voir quoi Le flash fait avec le personnage toutes ces années plus tard, certains espérant que cela conduira à la représentation de certaines des choses les plus ridicules associées au Caped Crusader.

si Michael Keaton revient en tant que Batman dans The Flash et que sa Batcave n’a pas le géant T.Rex alors à quoi ça sert https://t.co/7Ef3o7nWbs – Luc (@qLxke_) 14 avril 2021

D’autres sont tout simplement impressionnés par l’idée que Michael Keaton reviendra pour revêtir la cape et le capuchon emblématiques, en particulier après que l’acteur a récemment jeté un doute sur son apparition dans le film. L’acteur a exprimé ses inquiétudes face à la situation mondiale actuelle en disant: « Cela déterminera tout, et c’est pourquoi je vis en dehors de la ville ici sur 17 acres, en restant à l’écart de tout le monde, parce que le COVID m’a vraiment inquiété. Donc , c’est ma première chose à propos de tous les projets. » De toute évidence, le studio a su apaiser ses inquiétudes.

Moi quand je vois Michael Keaton revenir en tant que Batman dans The Flash: pic.twitter.com/x2KA1vs96N – BLURAYANGEL (@blurayangel) 19 avril 2021

Pour certains fans, le retour de Keaton est une période très émouvante, citant l’acteur comme le début de leur amour des bandes dessinées, Homme chauve-souriset le monde de DC.

Je suis un peu déchiré en ce moment parce que je n’aurais jamais pensé revoir Michael Keaton comme Batman. C’est la seule raison pour laquelle je suis devenu fan de DC Comics et des films de bandes dessinées en général. Les gens ne comprennent pas ce que cela signifie pour moi. 😌 pic.twitter.com/T4nJro06qm – Le guerrier au clair de lune 🌙 (@ BlackMajikMan90) 19 avril 2021

Réalisé par Andy Muschietti, Le flash introduira le public au multivers, en s’inspirant de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale, ce qui conduit Thomas Wayne à prendre le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes.

Bien qu’on ne sache pas si un autre personnage de Keaton-Verse apparaîtra, beaucoup espèrent que des personnalités comme Michelle Pfeiffer et Danny DeVito reprendront respectivement leurs rôles de Catwoman et The Penguin.

C’est bien d’entendre que Michael Keaton reviendra en tant que Batman, mais je veux toujours que Michelle Pfeiffer revienne … Catwoman la plus effrayante et la plus folle qui ait jamais existé.#Homme chauve-souris#dccomicspic.twitter.com/c99yaIQ9Du – ThePetOfKira (@ThePetOfKira) 20 avril 2021

Bien que n’ayant même pas vu Keaton dans Le flash Pourtant, l’idée a déjà incité les fans à en vouloir plus, beaucoup appelant à la longue Batman au-delà film pour enfin se concrétiser.

Ok Warner Bros, fais maintenant un film Batman Beyond avec Michael Keaton réalisé par Leigh Whannell pic.twitter.com/c8C2Pq9XqV – BLURAYANGEL (@blurayangel) 19 avril 2021

Curieusement, Michael Keaton et Ben Affleck reprendront les rôles de leurs Homme chauve-souris, nous laissant tous nous demander comment les deux versions très différentes de l’icône DC seront prises en compte dans la procédure. Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’étendue de l’implication de Keaton, le réalisateur Andy Muschietti a déclaré que Le flash en « inclusif » par rapport aux franchises précédentes, on dit: « Ce film est un peu charnière dans le sens où il présente une histoire qui implique un univers unifié où toutes les itérations cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valables. Il est inclusif dans le sens qu’il dit que tout ce que vous avez vu existe, et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. «

Après tant d’allers-retours, d’arrêts et de démarrages, le public pourra enfin voir Le flash quand il sortira en salles le 4 novembre 2022. La nouvelle du retour de Keaton comme Homme chauve-souris a été rapporté par The Wrap.

En fait, très excité pour un film DC. Ils ramènent Michael Keaton en tant que batman. Putain hyyyype – Juste Alex (@OSRSNeobrand) 21 avril 2021

Heureux d’apprendre qu’il a été confirmé que Michael Keaton remettra le capuchon et le capot et jouera Batman dans le film Flash. Très cool. – kevin (@ kevin3300) 21 avril 2021

#Le flash (4 novembre 2022) art conceptuel a montré Michael Keaton #Homme chauve-souris aux côtés de Barry. Sommes-nous amenés à croire que Batman de Keaton aura un rôle vital dans le film comme l’a fait Flashpoint Batman #Point de rupture? pic.twitter.com/9N6tqfsjIz – le chevalier du travail (@ thedorkestknig1) 21 avril 2021

Mais tous les films avec Michael Keaton ne sont-ils pas un film de Batman? Je veux dire que la multiplicité était essentiellement ce qui se passerait si Batman continuait à se cloner. – David LaDow (@ dmlash123) 21 avril 2021

Espérons que nous en aurons un peu plus dans le film Flash. – Homme Jerry (@Berserker_Nova) 19 avril 2021

