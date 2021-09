Le retour de Batman de Ben Affleck dans le film Flash pourrait ne pas représenter beaucoup de temps à l’écran

Ben Affleck fait son chant du cygne en tant que chevalier noir dans le prochain Le flash film, et bien que cela ait été une raison suffisante pour que les fans de Batman d’Affleck commencent à réclamer le film solo qui n’a jamais été à nouveau, il semble que sa dernière apparition ne soit pas aussi grande que certaines personnes l’avaient espéré. Affleck n’est apparu que dans deux films en tant que combattant du crime de Gotham,Batman contre Superman et Ligue des justiciers, et il en aurait fait un troisième s’il était resté pour le projet solo qui a fini par évoluer vers celui de Matt ReevesLe Batman et inaugurant la prochaine itération du personnage. Lorsqu’il a été annoncé comme étant impliqué dans Le flash’ s film solo, les fans étaient ravis mais il semble maintenant que son rôle dans le film sera plus proche d’un caméo.

Affleck n’a tourné sur The Flash que pendant environ une semaine, les gens insistent-ils vraiment pour qu’il soit plus qu’un caméo prolongé? pic.twitter.com/B4aOXobZNR – KC Walsh (@TheComixKid) 21 septembre 2021

Dans un article du blogueur KC Walsh, ils ont suggéré que Ben Affleck était sur le plateau pour enregistrer son rôle dans le film pendant moins d’une semaine. Si cela s’avère être le cas, ce serait la meilleure indication que quiconque espère qu’Affleck fera partie intégrante du film pourrait connaître une période décevante en novembre prochain. Cela n’a pas empêché la campagne #MakeTheBatfleckMovie de relever la tête, les fans ayant toujours l’impression qu’ils peuvent répéter le succès improbable de la puissance des fans qui était en partie responsable de Ligue de justice de Zack Snyder voir la lumière du jour.

Le flash’ La productrice Barbara Muschietti a précédemment taquiné le rôle d’Affleck dans le film, en disant: « En ce moment, il est dans un endroit où il peut vraiment aimer être Homme chauve-souris. C’est un rôle central, mais en même temps c’est une partie amusante. segment dans l’histoire globale plutôt que quelque chose de plus.

Bien qu’il semble que ce sera un bref au revoir pour Batman d’Affleck, Le flashLes autres personnages vont potentiellement avoir beaucoup plus de temps à l’écran avec de nouveaux rapports suggérant que Supergirl de Sasha Calle obtient sa propre série sur HBO Max. Le personnage fera ses débuts dans Le flash, mais arrivera sans beaucoup d’explications car cela sera couvert en série, qui remplacera le film rumeur qui est en développement depuis un certain temps.

Comme si cela ne suffisait pas, il semble que l’ancien Batman de Michael Keaton pourrait également revenir dans cette série. Bien que ce ne soit pas une sorte de réconfort pour les fans d’Affleck, la suggestion que Michael Keaton n’en ait peut-être pas complètement fini avec le rôle après Le flash sera une excellente nouvelle pour ceux qui ont hâte de le revoir sur grand écran dans le rôle de Bruce Wayne pour la première fois en trente ans. Le flash devrait actuellement arriver dans les salles le 4 novembre 2022 et devrait également figurer dans le cadre de DC FanDome en octobre.

Sujets : Flashpoint, Flash, Batman