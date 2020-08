Le retour de Batfleck! Ben Affleck revient en tant que Batman dans "Le flash" arrière

En fait, Ben Affleck avait déjà raccroché la cape de chauve-souris, mais revient maintenant en tant que Batman pour le film “The Flash”. En conséquence, Bruce Wayne alias Batman sera vu au moins deux fois dans le prochain film de DC.

Ben Affleck a reçu le scénario de “The Flash” la semaine dernière et cette semaine a accepté de se présenter à nouveau devant la caméra en tant que héros de DC, confirme le réalisateur Andy Muschietti dans une interview à Vanity Fair.

Batman fois deux!

Dans “The Flash”, Barry Allen d’Ezra Miller poussera la porte du Multivers pour tenter d’annuler le meurtre de sa mère. Il rencontrera différentes incarnations des héros de DC dans différentes dimensions – y compris le Batman des films de Tim Burton, joué par Michael Keaton. Dès juin, il a été annoncé que Batman de Keaton apparaîtrait dans plusieurs films à venir de DC.

Quels autres héros apparaissent dans “The Flash” devraient au moins partiellement être révélés au DC FanDome ce week-end.

Relation entre Barry et Bruce importante pour “The Flash”

Pendant ce temps, le réalisateur Andy Muschietti semble particulièrement heureux de la signature réussie de Ben Affleck. «Il joue un rôle très important dans l’impact émotionnel du film», explique la réalisatrice Vanity Fair. “L’interaction et la relation entre Barry et Afflecks Wayne vont apporter un niveau émotionnel comme nous n’en avons jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, l’histoire de Barry, mais leurs personnages ont plus en commun qu’on ne le pense. Ils ont le leur. Les mères ont toutes deux perdu à cause du meurtre et c’est l’une des émotions du film. C’est là qu’Affleck-Batman entre en jeu. “